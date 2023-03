Confira o motivo do afastamento de Virginia Fonseca das redes sociais

Virginia Fonseca revelou para os fãs que vai se afastar das redes sociais. A influencer, que costuma publicar todo o seu dia a dia no Instagram, disse que fez um propósito e não aparecerá mais em sua conta oficial com tanta frequência. As informações são do portal Metrópoles.

A influencer explicou, que após realizar uma viagem com a família para os Estados Unidos, sentiu que precisava ficar mais conectada com Deus. A esposa de Zé Felipe se propôs, então a desconectar completamente de seu aparelho celular durante um dia todo, até o final do ano. E assim, realizar um propósito com Deus.

Segundo a musa, "eu comecei a pensar e senti a necessidade de fazer um propósito com Deus. Quando a gente faz um propósito, a gente tem que fazer algo que tenha sentido, a gente tem que desligar de algo que faz gente e gosta muito”,afirmou. O primeiro do dia do próposito acontece hoje (24).

