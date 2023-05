Virginia Fonseca é acusada de sexualizar muçulmanas com fotos publicadas em Dubai

Neste sábado (6), a influenciadora digital Virginia Fonseca publicou em suas redes sociais fotos em que aparece vestindo um véu e um vestido brilhante e transparente. As imagens, que seriam para anunciar seu novo cosmético, foram feitas em Dubai, nos Emirados Árabes.

No entanto, a postagem gerou críticas por parte dos internautas, que acusaram Virginia de desrespeitar as vestimentas utilizadas por mulheres muçulmanas. Uma influenciadora muçulmana chamada Mariam Chami criticou as imagens e afirmou que as fotos sexualizam a mulher muçulmana, gerando desconforto e perpetuando estereótipos.

“[Vendo a foto] todo mundo vai imaginar uma mulher muçulmana, porque ela está usando hijab, vestido de manga comprida — com a problemática de estar marcando o corpo e transparente. Cada um usa o que quer, mas a questão é a referência, o estereótipo. Nesse caso acaba sexualizando a mulher muçulmana. Não tem como não me sentir desconfortável, porque está remetendo à mulher muçulmana”, completou.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Virginia Fonseca causa polêmica com suas fotos em Dubai. Na semana passada, ela publicou imagens no deserto árabe em que aparece seminua, o que também foi interpretado como desrespeito à religião.