Jabutigão é homenageado no IV Encontro de Quadrinhistas e Escritores no Centur

O escritor Luiz Peixoto Ramos - mais conhecido como o Jabutigão - foi o centro das atenções nesta sexta-feira (26/04) no IV Encontro dos Quadrinhistas e Escritores realizado no hall da Biblioteca Arthur Vianna (Centur), localizado na avenida Gentil Bitencourt, nº 650, bairro de Nazaré, em Belém. O evento continua neste sábado (27/04), das 10h às 20h ,com o escritor e artista Luiz Peixoto como o homenageado do ano. O encontro reúne ainda vários quadrinhistas e escritores Estado do Pará.

Atualmente com 85 anos, Luiz Peixoto contabiliza 19 livros lançados com histórias infantis, além de CDs e contos. O Jabutigão personagem que Luiz encarna também faz visitas a colégios, feiras de literatura e à tradicional Feira Pan-Amazônica do Livro, desde a primeira edição. "Só de personagem são 25 anos, só de Jabutigão. Agora como escritor já tenho muito tempo, uns 40 anos", revela.

Luiz que se recupera de uma cirurgia revela que ficou muito contente com a homenagem dos amigos. "Eu fiquei muito feliz, porque a gente trabalha muito. Eu trabalho muito, viagei muito inclusive em outros estados. Já me apresentei no Rio de Janeiro, Boa Vista e Roraima, em vários lugares, e fico feliz, porque esse trabalho está sendo reconhecido. Isso é muito importante", agradece.

A ideia deste ano é lançar ainda o primeiro quadrinho com uma história do Jabutigão. O personagem irá virar um super-herói chamado Jabuti-man, com a criação do artista Robson Marola. "Aquele quadrinho ainda vai ser lançado, o Robson Marola fez em minha homenagem, tem umas dez histórias. O quadrinho vai sair em revista. Se Deus quiser mais adiante a gente vai lançar", adianta.

Um dos organizadores do IV Encontro de Quadrinhistas e Escritores do Pará é Rosinaldo Pinheiro. Ele destaca que a homenagem à Luiz é extremamente justa, pois o escritor sempre está presente em todas as Feiras do Livro e eventos que incentivem a leitura. Luiz participou do primeiro dia do encontro contando um pouco da sua história, cantou uma música e falou sobre as escolas que frequentou.

“A gente teve a ideia de fazer esse grande evento que é o IV Encontro de Quadrinhistas e Escritores do Pará homenageando o nosso amigo Luiz Peixoto – o Jabutigão da Amazônia, porque ele merece. Ele sempre fala que tem milhões de apresentações em todas as escolas, e agora o nosso amigo está debilitado, está se recuperando da saúde, não está mais com aquele pique e decidimos fazer essa homenagem”, afirmou Rosinaldo.

Como uma das homenagens cada um dos artistas quadrinhistas profissionais e amadores fez uma versão de Jabutigão de acordo com o seu tipo de traço e inspiração. As obras estão sendo expóstas no evento. “Conseguimos ver o quanto ele ficou emocionado, ele ficou muito emocionado”, revelou Rosinaldo.