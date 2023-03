Para celebrar 2 anos de casados, Virgínia ganha presente no valor de um apartamento

A influencer digital Virginia Fonseca recebeu um presente valioso do marido Zé Felipe. O casal completou bodas de algodão, no domingo (26). O "mimo" foi uma joia de marca avaliada no valor de um apartamento.

A influenciadora compartilhou com os seguidores os detalhes da peça que ganhou do amado. “Socorro! Ganhei de presente. Josephino fez surpresa para mim”, escreveu. “Não erra nunca, @zefelipecantor! Eu estou completamente apaixonada nessa pulseira. Te amo!”, completou.

A joia é um modelo Perlée Clovers da grife francesa Van Cleef & Arpels. O bracelete é uma peça de ouro amarelo 18 quilates, com mais de 70 diamantes redondos, e alguns trevos. No site da marca, o presente custa R$ 180 mil.

Ano passado, o cantor já havia presenteado Virgínia em seu aniversário com uma pulseira avaliada em R$ 300 mil.