Base das famosas: Virginia, Mari Maria, Boca Rosa; saiba valores e quais as queridinhas do momento

Desde a época dos blogs, a maquiagem já era um assunto que dominava a internet. Depois veio o Youtube e as blogueiras finalmente deram as caras, fazendo vídeos de tutoriais e resenhas. Agora, com o Instagram e TikTok, esse é um conteúdo que cresce cada vez mais nas redes sociais. As influencers de maquiagem bombaram tanto que criaram suas próprias marcas de maquiagem, movimentando e revolucionando a indústria da beleza.

Paleta de sombras, primer, blush, mácara de cílios, delineador... São muitos produtos comercializados por elas, mas o que mais faz sucesso são as bases. Por isso selecionamos as principais bases das famosas para você conhecer. Saiba os valores e quais são as queridinhas do momento.

Linha Bruna Tavares

A primeira blogueira brasileira a criar sua própria linha de maquiagem, em 2012, Bruna Tavares começou com a marca "Pausa para Feminices", que fez muito sucesso. Hoje em dia, a marca carrega seu próprio nome e se consolidou no mercado pelo custo benefício.

Sua base líquida, BT Skin, apesar de fina, ela é super pigmentada. Com acabamento aveludado, semi matte e com efeito de segunda pele. Além de ter uma embalagem com cara de premium e ser uma 'bisnaga'.

Valor da BT Skin 40ml - R$79,90

Mari Maria Make Up

Em 2019, Mari Maria lançou sua marca e garantindo o sucesso logo de cara, por já ser muito conhecida por seu trabalho como blogueira. A base líquida Cover Up é uma das mais queridinhas e promete ser resistente à àgua e ao suor, além de não acumular nos poros e ter secagem rápida. Recentemente, Mari Maria fez uma atualização na embalagem, para uma pegada mais minimalista.

Valor da Base Cover Up 35ml - R$39,90

Boca Rosa Beauty

A rainha do marketing das makes, Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, também lançou sua linha de maquiagens no auge do seu sucesso como blogueira. A Boca Rosa Beauty foi desenvolvida junto com a Payot, empresa conhecida pela qualidade de seus produtos de beleza.

A Base Mate é oil free e controla o brilho. Além de garantir longa duração e ser resistente à água.

Valor da Base Mate 30ml - R$66,90

Linha Niina Secrets

Em parceria com a Eudora, a linha de maquiagem da Niina Secrets também pe uma das famosas da nossa lista. A Base Líquida Hidra Glow é um dos carros chefes da marca.

Com óleo de rosas, vitaminas, efeito antioxidante e também auxilia na formação de colágeno.

A base tem uma cobertura bonita que fica uniforme com a sua pele conforme vai saindo. Além de proteger contra luz azul, FPS16 e UVS+++

Valor da Base Líquida Hidra Glow 30ml - R$74,99

WePink Beauty Virgínia

Com lançamento recente envolvendo várias polêmicas, a base da influencer Virgínia promete ser resistente à água e ultra resistente. Apesar das críticas, não dá pra negar que a base tem altíssima cobertura e rende muito.

Valor da Base Líquida Premium 45ml - R$199,00

