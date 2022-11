Bianca Andrade, a 'Boca Rosa', revela o faturamento de milhões da sua marca de maquiagens

Considerada uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina pela Bloomberg Linea, a ex-BBB e influenciadora Bianca Andrade, a 'Boca Rosa', revelou detalhes sobre o faturamento da sua marca de maquiagens, Boca Rosa Beauty, na última sexta-feira (11) em entrevista para a revista Vogue. Sucesso garantido de vendas, a empresária afirmou que a previsão é que consiga faturar R$ 160 milhões só em 2022.

Segundo Bianca, uma das ferramentas para se destacar no mercado é a inovação e criatividade. "Quando fiz uma retrospectiva da minha história, entendi que inovação era uma palavra que já estava dentro da minha rotina. Não só agora, mas desde lá de trás, quando tudo era mato. Quando entrei na internet, ainda estávamos construindo essa profissão de influenciadora digital e naquela época eu já amava inovar, já amava fazer minhas criações e assim que sempre me destaquei", explicou ela.

Apesar de faturar milhões, Bianca Andrade ainda pontuou o quanto a vida puxada de administrar uma empresa quase lhe causou um burnout, devido a exaustão extrema e dedicação. "Eu só chorava. Qualquer problema, por menor que fosse, ia para minha salinha chorar. Percebi que não estava bem, aquilo não podia ser normal, geralmente lido com os estresses de uma forma menos emocional. Foi aí que minha terapeuta me alertou. Entendi que sou uma voz que fala sobre sonhos e conquistas, mas que também preciso trazer equilíbrio para a minha geração, porque estamos tão obcecados pelo sucesso, por crescer, por criar nossa história, por fazer acontecer, principalmente a galera que vem de onde eu vim, que vem da favela", desabafou.

Após o episódio, a influenciadora decidiu manter uma rotina mais equilibrada e aprendeu a delegar funções para não ficar sobrecarregada. Outro motivo para desacelerar foi o nascimento de Cris, filho fruto do relacionamento com Fred, do Desimpedidos. "O meu puerpério foi um dos momentos mais complicados da minha vida, psicologicamente falando. Quando o Cris nasceu, não estava a mãe mais feliz e cintilante desse planeta, apesar de amar muito e querer proteger aquele bebê mais que tudo nessa vida", explicou ela, revelando que achou que estava entrando em depressão pós parto.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de Oliberal.com)