Ex-treinador do Botafogo curte férias no Rio de Janeiro com pivô de divórcio

O ex-treinador do Botafogo, Artur Jorge, está de férias no Rio de Janeiro e foi flagrado ao lado de Hanna Santos, neta do ídolo do Fogão, Nilton Santos e repórter da Botafogo TV. Ela teria sido apontada como pivô do divórcio do português com a ex-esposa, com quem era casado há mais de 30 anos. A imagem logo ganhou as redes sociais na última quarta-feira (28/05).

O técnico português está no comando do Al-Rayyan, do Catar, após encerrar os vínculos com o time brasileiro no início do ano. Agora, ele está de férias e curtindo para visitar a amada. Eles foram vistos juntos de mãos dadas no calçadão da praia do Leblon.

VEJA MAIS

Como começou o relacionamento de Artur Jorge e Hanna Santos?

No ano passado, o Botafogo viveu momentos de glória, ao ser campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. O relacionamento de Artur Jorge e Hanna Santos teria começado justamente poucos dias antes da final da Libertadores, que aconteceu no fim de novembro de 2024, em Buenos Aires.

Artur Jorge e Hanna Santos são vistos juntos no Leblon (Reprodução / Instagram)

Na ocasião, o time carioca venceu o Atlético-MG e se sagrou campeão. Após esta conquista, o time viajou para Doha, no Catar, por conta da Copa Intercontinental, antes conhecida como Mundial de Clubes. Lá, os dois se aproximaram ainda mais, se tornando intensa.

Eles chegaram a ser vistos juntos em passeios e até registraram alguns momentos em fotos.

Quem é Hanna Santos?

Hanna Santos é repórter e apresentadora da Botafogo TV (Reprodução / Instagram)

Hanna Santos é repórter e apresentadora da Botafogo TV pouco tempo antes do técnico português assumir o time. Ela ficou na equipe até março de 2024. Ela conta que tem como propósito de vida preservar o legado do ídolo do Glorioso, Nilton Santos.

Como a ex-esposa descobriu a traição de Artur Jorge?

Maria Marques e Artur foram casados por 30 anos e tiveram três filhos. Casamento terminou por conta da traição do treinador (Foto / Arthur Barreto/Botafogo / Reprodução)

Artur Jorge deixou o celular ligado depois de uma ligação com Maria Marques. Por conta disso, ela conseguiu ouvir uma conversa entre ele e Hanna Santos.

Pai de três filhos e casado há mais de 30 anos, eles ficaram ao lado da mãe após descobrirem a traição e se afastaram do português.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)