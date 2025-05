Atacante encaminha saída do Paysandu e pode ir para time que disputa a Série C, aponta jornalista

O atacante chileno Matías Cavalleri deve ser um dos estrangeiros a deixar o Paysandu na próxima janela de transferências. Segundo o jornalista e colunista Carlos Ferreira, o jogador está com a saída encaminhada do clube bicolor para acertar com o CSA-AL, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.

Cavalleri chegou ao Paysandu no início do ano como uma das apostas do clube para a temporada. O jogador chegou a ser sondado pelo Remo, mas o Papão conseguiu se sobressair e contratá-lo.

Até o momento, Matías Cavalleri fez 12 jogos, marcou dois gols — um no Parazão e outro na Copa Verde, que garantiu a disputa de pênaltis contra o Goiás-GO na final — e deu uma assistência. O jogador fez parte do pacote de estrangeiros no qual o Bicola investiu, mas que não teve o retorno esperado.

O Paysandu marca a primeira experiência do chileno no futebol brasileiro. Até o ano passado, ele havia atuado apenas no Chile, por Unión La Calera, Palestino e Curicó Unido, e na Argentina, pelo Newell's Old Boys.

Se confirmada a saída para o CSA, Cavalleri deve disputar posição ou jogar ao lado de Guilherme Cachoeira, que teve uma curta passagem pelo Remo em 2024.

Em coletiva, o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, admitiu que o investimento em estrangeiros não teve o resultado esperado e que alguns atletas poderão sair caso recebam boas propostas. Com isso, na janela que abre no dia 2 e vai até 10 de junho, o Bicola deve ser ativo tanto em contratações quanto em dispensas.

Além de Cavalleri, os atacantes Nicolas, Marcelinho e Eliel também estão cotados para sair. O equatoriano Espinoza não terá o contrato renovado e deixará a equipe.

Atualmente, o clube está pressionado por resultados. A equipe bicolor ainda não venceu na Série B e amarga a última colocação da tabela, com apenas quatro pontos. Na próxima segunda-feira (2), o Papão encara o Criciúma-SC na Curuzu, em duelo válido pela 10ª rodada do Brasileirão.