Remo confirma Marcos Braz como novo executivo de futebol do clube

O Remo confirmou, na tarde deste sábado (31), a contratação de Marcos Braz, ex-vice-presidente do Flamengo, para o cargo de executivo de futebol. A posição estava vaga desde a saída de Sérgio Papelin, que retornou ao Fortaleza-CE.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O nome do empresário era o mais cotado para assumir o cargo. Sérgio Papelin deixou oficialmente o clube azulino na última sexta-feira (30), após pouco mais de um ano à frente do departamento de futebol da equipe.

Marcos Braz tem 54 anos e possui experiência no cenário nacional do futebol. Ele foi vice-presidente do Flamengo por duas gestões e deixou o Mengão em outubro de 2024. No clube, conquistou títulos importantes, como três brasileiros e duas Copas Libertadores, uma Copa do Brasil e quatro campeonatos cariocas, além de uma Recopa Sul-Americana.

VEJA MAIS

Por meio de nota, o Remo afirmou que o novo executivo irá para Maceió acompanhar a equipe azulina na partida contra o CRB-AL, válida pela 10ª rodada da Série B, que ocorre no próximo domingo (1º).

Vale destacar que Marcos Braz tem uma relação com o presidente do Leão Azul, Antonio Carlos Teixeira, o Tonhão, e também com o agora ex-executivo azulino Sérgio Papelin, com quem se encontrou em 2024, quando o Flamengo jogou em Belém. Além disso, Braz já participou de eventos oficiais representando o Remo. Em fevereiro deste ano, o dirigente esteve na sede da CBF para o sorteio da Copa do Brasil, representando o clube paraense.

Na ocasião, Braz afirmou que tem uma relação de amizade com a diretoria do Leão e que essa seria apenas a primeira de outras representações ao longo do ano.

Marcos Braz chega em um momento em que o time vive uma boa fase. Atualmente, a equipe azulina ocupa a segunda posição da Série B do Campeonato Brasileiro e está invicta na competição. Assim, o dirigente terá a missão de melhorar o trabalho desenvolvido por Papelin na sequência da temporada, fortalecendo o elenco com contratações estratégicas para o grupo.