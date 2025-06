Águia vence o Humaitá fora de casa e retorna ao G4 da Série D

Humaitá e Águia se enfrentam na noite deste domingo, na Arena da Floresta, em Rio Branco. O time marabaense levou a melhor e venceu por 3 a 1, com gols de Daniel GTA (duas vezes) e Romarinho. Mpasso descontou para os donos da casa. A vitória devolveu o Águia ao G4 do grupo, com 12 pontos, em quarto lugar, enquanto o time acriano permanece na lanterna. Na rodada seguinte é o Azulão quem recebe o Humaitá em casa.

Mesmo jogando fora de casa, o Azulão Marabaense não quis saber de tranquilidade e logo partiu para o ataque, brigando de igual para igual com os donos da casa, que entraram em campo com a obrigação de deixar a lanterna do grupo. Nos primeiros minutos, as duas equipes estudaram bastante, mas nada de perigo real nas duas traves. As emoções da partida só afloraram no fim do primeiro tempo, quando o Águia saiu na frente, aos 45.

Daniel GTA foi o responsável pelo primeiro gol da partida, logo após o cruzamento de escanteio de Edicleber. O camisa 10 pulou sozinho na bola e mandou um cabeceio forte. Aproveitando o bom momento, o time continuou em cima e marcou o segundo aos 47, após um lançamento longo para Romarinho, que seguiu com a bola, passou da marcação e finalizou cruzado, pegando o goleiro Danilo Alves de surpresa. Águia 2 a 0.

O primeiro tempo acabou com a vantagem do Azulão, mas o Humaitá não deixou barato e forçou uma reação no segundo tempo, após as mudanças do técnico Leandro Andrade. E, de fato, o time melhorou, teve maior posse de bola, trocou passes, chegando várias vezes na área do Águia. Aos 15, João Hassen cobrou escanteio e o zagueiro camaronês Mpasso chegou em velocidade, cabeceando com força para diminuir o placar, agora em 2 a 1.

O primeiro gol do Humaitá, no entanto, não ajudou o time. Ao contrário. O Águia foi para cima e marcou o terceiro poucos minutos depois, novamente com Daniel GTA. Após chegada pela direita, Welves levantou na área e o camisa 9 finalizou de primeira, confirmando a vitória na Arena da Floresta e o quarto lugar, com 12 pontos.