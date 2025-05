De saída? Fortaleza negocia contratação de Sérgio Papelin, executivo Remo, diz jornalista

O Remo pode perder um nome importante no departamento de futebol. Conforme informações do jornalista Lucas Rossafa, o Fortaleza está interessado na contratação do executivo do Leão Azul, Sérgio Papelin.

Segundo a publicação, a negociação entre o clube cearense e o dirigente azulino já ocorre há alguns dias.e o Tricolor de Aço está otimista quanto à possibilidade de acerto com o executivo. Além disso, o time estaria disposto a pagar a multa rescisória para garantir a contratação de Papelin.

Vale destacar que Papelin trabalhou no Fortaleza até o final de 2023, quando pediu desligamento para acertar com o Leão Azul. Agora, com o futuro indefinido no clube paraense, o executivo pode estar prestes a retornar ao futebol cearense.

Papelin chegou ao Remo para trabalhar na temporada de 2024 e se tornou uma figura importante no desenvolvimento do futebol azulino. Depois de um início complicado, o executivo viu o time conquistar o acesso à Série B e o título do Campeonato Paraense em 2025.

Atualmente, na Série B, o Remo ocupa a vice-liderança da tabela, com 17 pontos, e segue invicto. No clube azulino, Papelin atua na gestão do futebol, sendo o principal responsável por contratações e negociações com atletas.