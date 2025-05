Novo atacante do Remo desembarca em Belém e cita briga pelo acesso: 'Vamos buscar até o final'

O mais novo contratado do Remo desembarcou na capital paraense nesta quinta-feira (29). O atacante Matheus Davó, de 27 anos, que estava disputando a Série A do Campeonato Brasileiro pelo Mirassol-SP, chega para ajudar o Leão Azul na disputa da Série B do Brasileiro.

Matheus Davó teve 60% de seu passe comprado pelo Remo, desembarcou em Belém e deu uma pequena entrevista ao Remo, que foi publicada em vídeo nas redes sociais do clube. Davó disse que o objetivo é o acesso e brigar até o fim para que esse sonho seja concretizado.

“Ter o sonhado acesso é o maior objetivo e vamos buscar até o final. Estou muito feliz de chegar a Belém e espero que seja temporada abençoada, com muitos gols e felicidades para a nação”, disse o reforço azulino.

Davó possui vínculo com o Remo até abril de 2026 e chega para ser uma das armas do ataque azulino na competição nacional. O jogador ainda não está regularizado e não poderá jogar diante do CRB-AL, no próximo domingo (1º), em Maceió. O atacante só poderá ser inscrito pelo Remo a partir do dia 2 de junho, quando a janela de transferência será aberta.

Comandante azulino

Em entrevista ao jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal +, o técnico do Remo, Daniel Paulista, falou sobre as características do atacante Matheus Davó, com quem já trabalhou.

“Ele trabalhou comigo no Guarani-SP como um Camisa 9, mas ele não é um 9, não é um cara fixo de área e sim de mobilidade e atacar espaços, mas pode ser utilizado nas duas situações”, falou o técnico remista.