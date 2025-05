'Homem de confiança': Meia deve substituir Caio Vinícius no próximo desafio do Remo

Recém-chegado ao Baenão, o meio-campista Luan Martins é o mais cotado para ser titular do Remo no duelo contra o CRB, no próximo domingo (6), às 18h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão é o vice-líder da competição, com 17 pontos e uma campanha invicta — são quatro vitórias e cinco empates até aqui.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Durante os treinamentos, o técnico Daniel Paulista realizou testes com Luan e o meia deve assumir a vaga deixada por Caio Vinícius, que sofreu uma lesão muscular na perna direita na última rodada, no empate com o Volta Redonda, no Mangueirão. O jogador despista, mas se deixa à disposição.

"Não sei como vai ser a cabeça do professor, não sei o que ele pensa, mas se ele optar por me colocar lá, vou estar o mais preparado possível, pra corresponder às expectativas", disse o meia, após o treino desta quarta-feira (28).

Contratado em abril, o jogador chegou emprestado pelo Primavera-SP, após ser um dos destaques do time no acesso inédito a Série A2 do Campeonato Paulista. No Leão, Luan jogou seis partidas e entrou nos últimos três jogos, fazendo exibições consideradas seguras. Na última partida, contra o Volta Redonda, também foi acionado, entrando no lugar de Pedro Castro.

VEJA MAIS

Apesar de ser meia de origem, Luan revelou que gosta de atuar mais recuado, posição onde já jogou em outras oportunidades. “Gosto bastante de jogar de primeiro volante, apesar de não ser a minha (posição). Meia, volante, são posições onde você fica mais com a bola. Fico mais confortável por estar sempre com a bola”, disse.

Sobre o desafio contra o CRB, o jogador destacou o equilíbrio da competição. O time alagoano é o oitavo colocado, com 15 pontos, e se vencer ultrapassa o Remo. “Num campeonato de Série B não existe equipe boba. O Volta Redonda veio aqui dentro da nossa casa e arrancou um ponto. Isso mostra que é nivelado. O CRB é uma equipe muito forte, gosta de propor o jogo, mas a gente vai lá pra buscar a vitória”, disse.

Mesmo despistando sobre a titularidade, Luan afirmou que quer lutar por uma vaga de titular no time e que essa pode ser a brecha que ele estava precisando para conseguir convencer Daniel Paulista.

“Não sei se vou ser o titular, realmente não sei, o que posso garantir, é que se for, pode ter certeza que vou deixar minha vida lá em Alagoas pra que esses três pontos venham pra Belém”, prometeu.