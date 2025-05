Preso, lenda do UFC acredita que mãe e irmão foram mortos e substituídos por sósias

O ex-lutador B.J. Penn, de 46 anos, foi preso no último domingo, em Hilo, no Havaí (EUA), acusado de abuso de familiar ou membro da casa com contato físico ofensivo. A informação foi confirmada pelas autoridades locais. Pouco depois da detenção, Penn publicou em sua conta no Instagram um vídeo que mostra o momento da abordagem policial em sua residência.

Considerado uma lenda do MMA e ex-campeão do UFC, B.J. Penn protagonizou nas últimas semanas uma série de publicações nas redes sociais que geraram preocupação entre fãs e integrantes da comunidade das artes marciais mistas. Em uma sequência de vídeos, o ex-lutador alegou que sua mãe e seus irmãos teriam sido assassinados e substituídos por impostores.

Nos vídeos compartilhados no Instagram, Penn exibiu fotos que, segundo ele, comprovariam a troca de identidade de seus familiares. Em uma das postagens, o havaiano afirmou que sua mãe, Lorraine Shin, e seus irmãos Jay Dee Penn, Reagan Penn e Kalani Mamazuka foram mortos e substituídos.

O ex-campeão também apresentou o que acredita serem evidências dessas alegações, apontando supostas diferenças no formato das orelhas e dos olhos de seus familiares. Em outra gravação, comparou duas imagens de seu irmão J.D., alegando que se tratam de pessoas distintas. Além disso, exibiu mensagens de texto enviadas a ele, pedindo fotos sorrindo como forma de "provar" que ainda seria seu verdadeiro irmão.

As publicações rapidamente chamaram a atenção dos fãs e da comunidade do MMA, gerando uma onda de comentários que variaram entre curiosidade e preocupação com a saúde mental do ex-lutador. Muitos seguidores sugeriram que ele buscasse ajuda profissional.

Sua mãe acredita que ele sofra com a Síndrome de Capgras, transtorno psiquiátrico no qual a pessoa tem a crença delirante de que uma pessoa próxima foi substituída por um impostor ou sósia. Ela solicitou que o filho seja restringido de ter contato próximo com a família.

Esta não foi a primeira vez que Penn fez esse tipo de acusação. No início do mês passado, ele já havia publicado um vídeo em que filmava sua mãe na cozinha e afirmava que ela era uma impostora, chegando a dizer que estaria ameaçando processá-lo.

B.J. Penn é um dos nomes mais marcantes da história do MMA. Sua trajetória no UFC inclui dois títulos mundiais — no peso leve e meio-médio — e diversas lutas memoráveis. Aposentado desde 2019, ele encerrou sua carreira após ser derrotado por Clay Guida, em sua sétima derrota consecutiva.