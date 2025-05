Com direito a bônus de 'Luta da Noite', paraense Melk Costa vence Julian Erosa no UFC

O paraense Melquizael Costa, ou Melk, como é conhecido, venceu mais uma no UFC. Na noite do último sábado (17), o lutador travou uma verdadeira guerra contra o norte-americano Julian Erosa e conquistou a terceira vitória consecutiva no Ultimate, após decisão unânime dos juízes.

O duelo entre Costa e Erosa foi marcado pelo volume de golpes, resistência e muita versatilidade no octógono. No final, o braço do paraense foi erguido, e ambos os atletas conquistaram o prêmio de "Luta da Noite", no valor de 50 mil dólares — mais de R$ 280 mil.

Com o resultado, é possível que Melk entre no ranking da categoria dos penas (até 66 kg), que é seu grande objetivo. O lutador vive uma ótima fase na organização e quer aproveitar o momento para escalar a divisão e chegar a uma disputa de cinturão. O combate contra Erosa foi o seu terceiro em pouco mais de quatro meses. Desde fevereiro, o paraense vem emendando uma luta na outra e tem tido sucesso.

VEJA MAIS

Como foi a luta

O duelo foi muito disputado do início ao fim. Nos primeiros momentos, os lutadores investiram em golpes baixos, como chutes. Erosa se soltou logo no começo e começou a atacar o paraense, que respondeu com contragolpes. Melk acertou um soco forte em Julian, que balançou. A partir daí, o atleta de Porto de Moz conectou joelhadas e golpes que quase encerraram a luta, mas o norte-americano resistiu.

No segundo round, Melk manteve a pressão e acertou golpes contundentes, que foram absorvidos com sucesso por Erosa. O paraense ainda tentou aplicar uma guilhotina, mas não conseguiu encaixar o golpe. No fim do round, ambos os lutadores trocaram golpes francamente e resistiram até o terceiro assalto.

Já no último round, os dois voltaram mais cansados e com menos ímpeto. Erosa tomou a iniciativa e tentou algumas quedas, mas sem sucesso. Ainda assim, conseguiu conectar bons golpes no paraense. Apesar do bom momento, a luta voltou a ser equilibrada na reta final. Com o desempenho nos dois primeiros assaltos, Melk garantiu a vitória.