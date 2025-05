Atlético-GO x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/05) pela Série B

Atlético GO x Remo disputam hoje, domingo (18/05), a 8° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 16h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético-GO x Remo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Clube do Remo permanece invicto na Série B do Campeonato Brasileiro e acumula um total de 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates, 10 gols marcados e 4 gols sofridos.

Atlético soma 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 8 gols marcados e 7 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Atlético (GO) x Remo: prováveis escalações

Atlético: Vladimir; Raí Ramos, Matheus Felipe, Alix Vinícius e Conrado; Luizão, Rhaldney e Kauan; Robert, Sandro Lima e Marcelinho. Técnico (interino): Anderson Gomes.

Remo: Marcelo Rangel; Kadu, Camutanga, Reynaldo e Thalys; Caio Vinicius, Pavani e Pedro Castro; Marcelinho, Pedro Rocha e Felipe Vizeu. Técnico: Daniel Paulista.

FICHA TÉCNICA

Atlético Goianiense x Remo

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 18 de maio de 2025, 16h