Com 12 equipes confirmadas, Belém recebe o Brasil Open de Polo Aquático

Entre os dias 29 de maio e 1º de junho, Belém será palco do Brasil Open de Polo Aquático. A competição, uma das mais importantes do cenário nacional, contará com a participação de várias equipes renomadas, como o SESI São Paulo, além dos tradicionais clubes paraenses Remo e Paysandu.

As disputas serão realizadas na sede da Tuna Luso Brasileira. O grande vencedor levará o Troféu COP 30, em alusão à conferência sobre mudanças climáticas que será realizada em novembro, na capital paraense.

Esta é a primeira vez que o torneio será realizado em Belém e fora do sudeste. A competição será disputada nas categorias feminina e masculina. Ao todo, 12 times estarão presentes no torneio — quatro no feminino e oito no masculino. A dupla Re-Pa terá representantes apenas na categoria masculina.

Confira as equipes confirmadas no Brasil Open de Polo Aquático em Belém:

Categoria Feminina – 4 equipes

Associação Bauruense de Desportos Aquáticos

Clube de Regatas do Flamengo

Esporte Clube Pinheiros

SESI São Paulo

Categoria Masculina – 8 equipes

Associação Bauruense de Desportos Aquáticos

Clube Athletico Paulistano

Clube Paineiras do Morumby

Clube de Regatas do Flamengo

Clube do Remo (PA)

Esporte Clube Pinheiros

Fluminense Football Club

SESI São Paulo