Assembleia Paraense inicia torneios de futebol e tênis nesta semana

A Assembleia Paraense inicia, nesta semana, a temporada de futebol do clube e deu início, na última terça-feira (13), à segunda etapa do Ranking de Tênis. Os dois esportes estão entre os mais populares do mundo e atraem muitos atletas aspirantes para as competições.

O torneio de tênis, que vai até o dia 6 de junho, conta com 17 categorias, sendo 11 na modalidade adulta e seis na infantojuvenil. Segundo Bernardo Mendes, diretor de Tênis da Assembleia Paraense, são esperados mais de 250 participantes na competição.

"Temos confirmados mais de 200 participantes adultos e a previsão de 50 participantes infantojuvenis. A expectativa é de grandes jogos, com todos os associados muito motivados", afirmou Bernardo Mendes.

VEJA MAIS

Já no futebol, o torneio começa na próxima sexta-feira (16) e vai durar o ano todo, até dezembro. De acordo com Tiago Estácio, diretor de Futebol do clube, a disputa movimenta mais de 1.800 associados, distribuídos em 12 categorias, com idades entre cinco e 70 anos. Ao todo, mais de 60 equipes devem participar da disputa.

Assembleia paraense tênis Bernardo Mendes, Diretor de Tênis (Foto: Divulgação ) Duplas do torneio de tênis (Foto: Divulgação ) Duplas do torneio de tênis (Foto: Divulgação )

Segundo o diretor, para este ano, a Assembleia Paraense investiu na estrutura dos campos que serão palco dos jogos.

"Para a temporada 2025, as expectativas são as melhores possíveis", destacou Tiago. "No campo oficial, mais da metade da grama foi trocada. Melhoramos os serviços de drenagem e iluminação com novos equipamentos. No campo master, estamos fazendo a instalação de um gramado artificial, certificado pela FIFA, além da instalação de refletores de LED", detalhou o diretor.