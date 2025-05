Tucuruí sedia torneio internacional de Beach Tennis com atletas de mais de 10 países

O município de Tucuruí, no sudeste do Pará, se prepara para mais uma disputa emocionante de Beach Tennis. Entre os dias 16 e 22 de junho, a cidade receberá o ITF BT 400 Amazônia Open Sunset 2025, um dos maiores eventos da modalidade no mundo. A competição terá uma premiação total de 35 mil dólares (mais de R$ 190 mil), além de 470 pontos para cada dupla campeã no ranking mundial.

Entre os representantes paraenses está Brenda Rique. Natural de Belém, a atleta brilhou no ano passado, venceu o torneio BT 50 e conquistou o prêmio de 4 mil dólares (mais de R$ 22 mil). Essa foi a maior premiação conquistada pela jogadora até o momento. Além da vitória, o torneio também serviu como preparação para o Amazônia Open.

"Estou muito feliz por poder participar mais uma vez do torneio. O torneio do ano passado foi inesquecível para mim, conquistei meu 1º título de BT 50 e, depois dele, só vieram coisas boas. Terminei o ano super bem", disse Brenda.

Atualmente, Rique é a número 1 do Pará e ocupa a 74ª posição no ranking mundial. Além do título no BT 50 em Tucuruí, a paraense também acumula outras duas conquistas na mesma categoria: uma em Teresina e outra no Chile.

"Este ano vou jogar novamente ao lado da Brenda Brissac e estou muito ansiosa para o torneio! Se no ano passado já foi um sucesso, tenho certeza de que este ano será ainda melhor", projetou a atleta.

A competição é chancelada pela Federação Internacional de Tênis (ITF) e reunirá grandes nomes da modalidade. Em um ano em que o Pará está em evidência, Luan Constantini, um dos organizadores do evento, destacou a importância de realizar o torneio no estado e de potencializar o esporte.

"O Pará será visto pelo mundo, com chefes de Estado vindo para conhecer e discutir a demanda global, onde tudo acontece na floresta amazônica. E o Amazônia Open trará jogadores de mais de 10 países, além de muitos turistas internacionais e nacionais", destacou Constantini.

Disputa

O evento trará novidades em 2025, como uma quadra com capacidade para duas mil pessoas, até 2024, o limite era de 1.500. Os jogos passarão a ser disputados a partir do final da tarde. O torneio começa no dia 16 de junho com o BT 10, sem premiação.

O ITF BT 400 terá início com o qualificatório no dia seguinte, e a chave principal começa no dia 18, com toda a primeira rodada masculina e feminina.

No dia 19 de junho, serão disputadas as oitavas de final. A semifinal e a final ocorrerão no sábado (21). O domingo (22) será reservado para um novo torneio BT 10. Além disso, ao longo da semana, também será realizada uma etapa juvenil ITF BJ 100.

Mais de 80% dos ingressos já foram vendidos e os últimos lotes podem ser adquiridos pelo Sympla - Amazônia Open Sunset.