Amazônia Open Sunset em Tucuruí amplia capacidade de público e atinge 80% de ingressos vendidos

Com o objetivo de oferecer mais conforto ao público, o ITF BT 400 Amazônia Open Sunset 2025 anunciou a ampliação da capacidade da quadra central e iniciou, nesta segunda-feira (7), a venda de ingressos para um dos maiores eventos de Beach Tennis do mundo, que será realizado entre os dias 16 e 22 de junho, em Tucuruí (PA). O torneio distribuirá US$ 35 mil em premiação e 470 pontos no ranking internacional para cada dupla campeã.

A quadra central passará a comportar até 2 mil pessoas — um aumento em relação à capacidade de 1.500 lugares em 2024. Outra novidade é o novo horário dos jogos principais, que passarão a ocorrer no final da tarde, aproveitando melhor a iluminação natural e o clima da região.

A programação tem início na segunda-feira (16), com a realização do BT 10, torneio sem premiação. O ITF BT 400 começa oficialmente na terça-feira (17), com os jogos do qualificatório. A chave principal, que ganhou mais um dia de disputas, terá início na quarta-feira (18) com a rodada completa de abertura das categorias masculina e feminina.

As oitavas de final acontecem na quinta-feira (19), seguidas pelas quartas na sexta (20). As semifinais e finais estão previstas para o sábado (21). No domingo (22), haverá mais uma edição do BT 10, também sem premiação. Durante a semana, também será realizada uma etapa juvenil do circuito internacional, o ITF BJ 100.

De acordo com Luan Constantini, um dos organizadores, a estrutura foi planejada com foco na experiência do público:

"As arquibancadas estão sendo ampliadas, aumentando a capacidade de público. No entanto, a área VIP foi reduzida e permanecerá apenas de um lado da quadra, onde, no final da tarde, não haverá presença do sol", explicou.

Entre as mudanças estruturais, o antigo lounge foi reformulado e passa a se chamar Hospitality Center. O espaço contará com open bar (com chope, água, refrigerantes e drinks gaseificados à base de gin, em horários determinados), além de cadeiras com vista privilegiada e acesso rotativo, garantindo mais exclusividade ao público que optar por essa categoria de ingresso.

É importante destacar que todos os jogos do ITF BT 400 terão acesso exclusivamente por ingresso, inclusive nas quadras auxiliares. Quem adquirir qualquer ingresso da quadra central terá acesso liberado também às demais quadras do evento.

A procura foi imediata: em poucas horas após o início das vendas — abertas no final da manhã desta segunda — 80% dos ingressos já haviam sido vendidos. Os bilhetes restantes estão disponíveis no site Sympla, pelo link:

🔗 sympla.com.br/evento/itf-bt400-amazonia-open-sunset/2903734

A terceira edição do ITF BT 400 WORLD TOUR AMAZÔNIA OPEN se consolida como um evento que vai além das quadras, unindo esporte, natureza e turismo, com impacto direto na economia da região. A expectativa é de mais uma edição com presença dos melhores atletas do circuito mundial.