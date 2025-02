Com partidas ao pôr do sol, Tucuruí recebe torneio internacional de beach tennis

A cidade de Tucuruí, no sudeste do Pará, se prepara para sediar um dos eventos de beach tennis mais aguardados do ano: o ITF BT400 World Tour Amazônia Open sunset 2025. O torneio acontecerá no CT Paranhos entre os dias 17 e 22 de junho.

Uma das grandes inovações desta edição é o formato Sunset, com partidas programadas para os finais de tarde e noite. A proposta visa oferecer maior conforto para torcedores e atletas, que poderão acompanhar as disputas aproveitando a vista privilegiada do pôr do sol amazônico.

"Essa novidade trará uma experiência diferenciada ao torneio, combinando esportes de alto nível com a beleza natural da região", destacou Luan Constantini, um dos organizadores do evento. "Além disso, para facilitar a logística dos competidores, a organização oferecerá translado gratuito de Marabá até Tucuruí para os atletas que participarem do Sand Series em Brasília (DF) na semana anterior. Queremos garantir que todos cheguem confortavelmente para esse grande espetáculo."

Em sua terceira edição, o ITF BT400 World Tour Amazônia Open sunset 2025 não se destaca apenas como uma competição esportiva de alto nível, mas também como um evento que impulsiona o turismo e a economia local. A expectativa é repetir o sucesso das edições anteriores, atraindo grandes nomes do esporte mundial.