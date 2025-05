Em novo boletim médico, Remo informa que o volante Jaderson deixou a UTI

O Clube do Remo deu uma boa notícia aos torcedores que torcem pela recuperação do volante Jaderson. Através de nota, o clube informou que o atleta já não está mais internado na UTI de um hospital particular e segue se recuperando de forma gradual.

O jogador está em tratamento desde o último domingo (4/5), quando sofreu um traumatismo craniano após choque com o zagueiro Joaquín Novillo, do Paysandu, durante o segundo tempo da partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Remo venceu o clássico por 3 a 2.

O retorno dele aos gramados, no entanto, ainda é incerto. O tempo de recuperação dos atletas costuma ser menor do que o habitual. Apesar disso, a equipe de médicos que cuida do atleta faz uma projeção cautelosa sobre quando o camisa 10 azulino poderá iniciar as primeiras atividades no clube.

Confira a nota:

O atleta Jaderson segue evoluindo clinicamente de forma satisfatória. Os exames de imagem continuam demonstrando reabsorção progressiva dos hematomas intracranianos, sem evidência de novas alterações.

Nas últimas horas, apresentou melhora significativa do estado geral, com estabilidade hemodinâmica e manutenção do nível de consciência. Diante desse quadro, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para a Unidade de Internação do Hospital Porto Dias, onde permanece sob acompanhamento clínico e neurológico.

O atleta já se encontra em fase inicial de reabilitação motora, com foco na recuperação funcional plena.

Assinam:

Dr. Jean Klay S. Machado – Diretor Médico do Clube do Remo – CRM/PA 9538

Dr. Antônio Jorge Ferreira da Silva Júnior – Diretor Médico do Clube do Remo – CRM/PA 7533