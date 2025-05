Executivo do Ceará fala sobre o atacante Pedro Rocha, do Remo; vídeo

A aproximação da janela de transferência mexe com o futebol brasileiro. Os clubes buscam no mercado jogadores para reforçar as equipes e os destaques de alguns times, acabam sendo alvos de especulações. No Remo, o atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, teve seu nome especulado no Ceará-CE, clube que está na disputa da Série A do Brasileirão, porém, o executivo de futebol do Vozão, desmentiu o boato sobre a possível ida do atacante remista para o time alencarino.

Em live no Charla Podcast, o executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky, descartou a ida do atacante Pedro Rocha, do Remo, para o Vozão.

“Uma coisa eu posso dizer, que sou muito sincero e não minto. Isso é uma coisa do meu caráter, então falaria do fundo do meu coração: ‘não posso falar’. Mas esse caso específico, nunca tratamos sobre o Pedro Rocha. Isso quer dizer que não vem? Claro que não. Podemos falar de 1 milhão de jogadores aqui, mas ele [Pedro Rocha], especificamente nunca falamos dele”, disse.

Pedro Rocha é o atual artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro com seis gols em nove partidas disputadas. O jogador vem recebendo sondagens de alguns clubes da Série A e de fora do país, que buscam reforçar seus elencos nesta janela de transferência. Na temporada 2025, Pedro Rocha é o artilheiro do Remo com 10 gols em 21 partidas, além de ter dado duas assistências.

O atacante de 30 anos teve passagens por vários clubes do Brasil, como Grêmio-RS, Cruzeiro-MG, Athletico Paranaense, Flamengo-RJ, Fortaleza-CE e Criciúma-SC, além de ter atuado por duas temporadas na Rússia, defendendo a equipe do Spartak Moskva.