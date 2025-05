CRB terá dois desfalques para a partida contra o Remo no domingo (1º)

O CRB-AL terá dois desfalques no time titular para a partida contra o Clube do Remo, neste domingo (1º), em jogo válido pela 10ª rodada da Série B. O atacante Douglas Baggio e o volante Higor Meritão estarão fora da disputa.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Ambos os jogadores receberam o terceiro cartão amarelo na derrota do CRB-AL para o Botafogo-SP por 2 a 1 na última segunda-feira (26). Baggio foi advertido aos 25 minutos do primeiro tempo por simulação na área do Botafogo. Antes, ele havia sido punido nos jogos contra o Athletic-MG e o Volta Redonda-RJ.

Meritão, autor do gol do CRB na partida, recebeu o cartão aos 35 minutos do primeiro tempo por falta dura em Jonathan Cafu. Ele também havia sido amarelado nos confrontos contra Criciúma-SC e Athletico-PR.

VEJA MAIS

Remo também terá baixas

Ainda invicto no campeonato, o Remo também terá desfalques. O meia Caio Vinicius foi diagnosticado com uma lesão grau 1 no músculo gastrocnêmio medial da perna direita – uma distensão leve, sem rompimento significativo – e já iniciou tratamento supervisionado.

Já o atacante PH apresentou um quadro mais grave: fratura na diáfise da fíbula esquerda, que o deixará fora das próximas rodadas. Em média, esse tipo de fratura exige recuperação de 4 a 8 semanas, enquanto a lesão de Caio Vinicius tem prazo mais curto, inferior a um mês.

Durante os treinamentos, o técnico Daniel Paulista testou Luan no meio-campo, que deve assumir a vaga de Caio Vinicius. O jogador encara a oportunidade como decisiva: “Pode ter certeza que vou deixar minha vida lá em Alagoas para que esses três pontos venham para Belém”, declarou.

Na vice-liderança da Série B, com 17 pontos, o Remo enfrenta o CRB no domingo (1º), às 18h, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. A equipe busca manter o invicto e consolidar sua campanha pelo acesso. A partida será transmitida ao vivo na rádio Liberal+ e no portal OLiberal.com.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)