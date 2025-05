Paysandu e Criciúma articulam troca envolvendo Nicolas e herói de título do Remo, diz jornalista

Os atacantes Nicolas, um dos artilheiros do Paysandu na temporada, e Neto Pessoa, atualmente no Criciúma, mas herói do Remo no título da Copa Verde de 2021, podem estar envolvidos em uma transferência já na próxima janela. Segundo o jornalista Carlos Ferreira, Papão e Tigre pretendem trocar os jogadores, que são considerados "excedentes" nos elencos de ambas as equipes.

Nicolas vive uma má fase no Paysandu há alguns meses. Após iniciar o Campeonato Paraense marcando gols importantes, o jogador entrou em uma seca de bolas na rede e começou a ser criticado pela torcida. Desgastado, o atleta deve ser negociado pelo Paysandu já na próxima janela de transferências, que começa no dia 2 de junho, e o provável destino é o Criciúma-SC.

O Tigre, no entanto, tem a intenção de "engordar" o acordo. O atacante do time carvoeiro, Neto Pessoa, é considerado uma decepção na temporada. O jogador marcou apenas um gol nos últimos 20 jogos e tem interesse em deixar a equipe. A tendência é que o atleta seja incluído no negócio de Nicolas, como uma contrapartida.

Apesar dos maus números, Neto Pessoa interessa ao Paysandu. O jogador atua em uma posição carente na equipe bicolor — a de camisa 9 — que ficará ainda mais desfalcada com a provável saída de Nicolas. Além disso, sua passagem anterior pelo futebol paraense deixou memórias positivas — ou negativas — na torcida alviceleste.

Neto Pessoa jogou pelo Remo em 2021, ano em que a equipe azulina disputou a Série B do Brasileirão. Apesar dos gols marcados, o jogador não conseguiu evitar o rebaixamento do time à Terceira Divisão, mas brilhou na conquista do título da Copa Verde, ao final da temporada.

O camisa 9 azulino foi o artilheiro daquela competição, com 9 gols, e teve uma atuação histórica nas duas partidas contra o Paysandu, pela semifinal. Neto marcou os quatro gols remistas na vitória por 4 a 2 no placar agregado do Re-Pa, ajudando a levar o Leão a mais uma decisão.

Cronograma

Para atender aos prazos e regras impostos pela CBF, a negociação precisa ser concretizada em breve. A próxima janela de transferências será limitada — entre os dias 2 e 10 de junho —, reabrindo apenas em julho. Além disso, Nicolas e Neto Pessoa ainda não atingiram o limite de oito jogos, o que impossibilitaria acordos entre atletas da mesma divisão.