Presidente do Paysandu fala sobre venda de Nicolas: 'A saída não está descartada'

O presidente do Paysandu, Roger Aguilera, admitiu nesta segunda-feira (26) que o clube pode negociar o atacante Nicolas, ídolo da torcida bicolor e terceiro maior artilheiro da história do clube. Em coletiva realizada um dia após a derrota de virada para o Novorizontino, pela Série B, Aguilera afirmou que o clube pretende fazer mudanças no elenco e que a saída de Nicolas é uma possibilidade.

"O mercado vai ficar muito forte até a janela, e a saída do Nicolas não está descartada. Não só a dele, como a de qualquer atleta que receber proposta", declarou o presidente.

O Paysandu vive uma das fases mais críticas dos últimos anos. Lanterna da Série B e sem vencer há nove rodadas, o clube promete uma “sacudida” no elenco. De acordo com Aguilera, jogadores serão dispensados e outros colocados no mercado de negociações.

Mesmo sendo ídolo e dono de uma marca histórica — 66 gols com a camisa bicolor, atrás apenas de Zé Augusto (94) e Robgol (82) —, Nicolas vem sendo criticado pela torcida e demonstrando insatisfação em campo. Na partida contra o Novorizontino, ficou isolado no ataque e, em alguns momentos, reclamou com os companheiros.

Ídolo apagado em campo

O atacante marcou o único gol do Paysandu no jogo, desviando levemente um chute de André Lima. A comemoração, no entanto, foi discreta, e muitos, inclusive o próprio André, pensaram que o gol fosse dele. Só a câmera lenta revelou o toque sutil de Nicolas, confirmando o gol para o camisa 9.

Na temporada, Nicolas soma 30 partidas e 10 gols, mas apenas um deles na Série B — justamente o marcado no domingo.

Mesmo com a sequência negativa, o Paysandu optou por manter o técnico Luizinho Lopes no comando, levando em consideração o número de jogos seguidos e as lesões que encurtaram o elenco. Agora, pela primeira vez desde o início da temporada, o Papão terá uma semana livre para treinar antes de enfrentar o Criciúma, na próxima segunda-feira (6), no jogo que pode marcar o retorno do Estádio da Curuzu.