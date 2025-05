Atacante do Vila Nova admite proposta do Paysandu, mas recusa: 'Tomei minha decisão com o coração'

Enquanto o time ainda patina na Série B, a diretoria do Paysandu segue em busca de reforços para minimizar a crise que ronda o bicampeão brasileiro. Nos últimos dias, muito se falou sobre novas contratações, lideradas pelo executivo Carlos Frontini. Recentemente, um atacante do Vila Nova revelou publicamente ter sido convidado para defender o Papão, mas a resposta não foi das mais animadoras.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Junior Todinho, atacante de 31 anos, titular do Vila Nova, com 21 jogos e um gol na temporada, publicou em seu perfil no Instagram um texto no qual afirma ter recebido o convite do Papão da Curuzu, sem especificar, no entanto, de onde partiu a proposta. O fato é que o jogador já trabalhou anteriormente com o novo executivo bicolor, Carlos Frontini.

“Nos últimos dias, muito se falou sobre uma possível saída. Recebi, sim, uma proposta do Paysandu, mas tomei minha decisão com o coração: vou seguir no Vila Nova”, afirmou o atacante ao explicar os motivos que o levaram a recusar a proposta.

VEJA MAIS

“Desde que cheguei, fui acolhido por esse clube e, principalmente, por essa torcida apaixonada, que me abraçou desde o primeiro jogo. Minha família é feliz aqui, e eu também sou. Meus filhos, minha esposa e eu nos sentimos em casa vestindo essa camisa”, completou.

Enquanto isso, o Paysandu anunciou recentemente a contratação do volante Ronaldo Henrique, que estava no Avaí e chega para reforçar o elenco bicolor, embora ainda não tenha disputado uma única partida na temporada.