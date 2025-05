Mesmo sem vencer na Série B, presidente do Paysandu mantém técnico Luizinho Lopes no cargo

Em meio às cobranças por mudanças no comando técnico do Paysandu, o presidente do Papão, Roger Aguilera, informou que o treinador Luizinho Lopes, permanece no clube. Em coletiva à imprensa, Aguilera afirmou que confia no treinador e que Luizinho segue no cargo, além de justificar a permanência com o tempo de trabalho maior que ele terá de um jogo para o outro.

“Nós perdemos esse último jogo com erros de individuais, não posso penalizar o Luizinho por isso. Nós tivemos vários jogos em que fomos melhores que o adversário. Posso apontar vários erros e várias desculpas, mas já passou da hora de usar isso", disse Aguilera.

"Estamos desde março sem uma semana cheia de trabalho. No jogo passado tivemos três lesões, no anterior mais três e o treinador à cada coletiva fica repetitivo por ser a realidade que estamos vivendo. É o pior momento do ano do Paysandu, mas precisamos da energia positiva do torcedor”, comentou o presidente bicolor.

Temporada difícil à frente do Paysandu

Luizinho Lopes chegou ao Paysandu para o lugar de Márcio Fernandes, que iniciou a temporada à frente do Papão. O treinador vem sofrendo críticas por parte da torcida, que acredita que ele tenha parcela de culpa no atual momento do Papão na Série B. Luizinho Lopes já comandou o Papão em 24 jogos, sendo sete vitórias, nove empates e oito derrotas.