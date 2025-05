Rossi elogia novo gramado da Curuzu: 'Agora não tem desculpa, é vencer ou vencer'

Sem vencer após nove rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu aposta no retorno ao seu estádio, a Curuzu, para mudar o rumo da temporada. O duelo deste domingo (1), contra o vice-lanterna Criciúma, marcará a reabertura oficial do estádio bicolor após três meses de reformas, incluindo a troca completa do gramado, que vinha sendo alvo de críticas dos próprios jogadores no início do ano.

O atacante Rossi falou com a imprensa nesta quinta-feira (29) e destacou a expectativa para voltar a atuar na Curuzu, agora com um gramado em melhores condições.

"Ansioso pra voltar à nossa casa, nosso caldeirão. Agradecer a nossa diretoria, a gente sabe que batemos muito no início do ano em relação ao gramado e hoje, graças a Deus, o gramado está em boas condições pra fazer um grande jogo e buscar nossa primeira vitória", afirmou o jogador.

O retorno ao estádio acontece em um momento crucial, quando o time busca reencontrar forças e contar com o apoio da torcida para tentar a reação na competição. "A gente vai buscar na Curuzu essa força que estamos precisando nesse momento", completou Rossi.

Além da mudança no palco dos jogos, o Paysandu também teve a oportunidade de, pela primeira vez no ano, dedicar uma semana inteira aos treinamentos e à recuperação física do elenco. Para Rossi, o tempo foi precioso para quem, como ele, depende da força e da explosão física.

"Eu estava torcendo muito pra uma semana dessas, porque eu consigo fazer força, sou um jogador de explosão, então tem coisas que eu vinha fazendo no começo do ano que com a maratona de jogos vamos perdendo um pouco dessa força, jogando no desgaste", explicou.

Com a troca do gramado e uma semana livre de jogos, Rossi garante que não há mais espaço para justificativas. O foco agora é total no confronto direto contra o Criciúma.

"Agora não pode culpar os jogos, temos que deixar de falar de desgaste, porque agora é vencer ou vencer, é um jogo de seis pontos, concorrente direto", ressaltou.