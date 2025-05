Paysandu não perde na Curuzu, palco da próxima partida na Série B, há oito jogos; confira

O Paysandu volta a campo na próxima segunda-feira (28), às 21h, contra o Criciúma, na Curuzu, e confia na força do Vovô da Cidade para tentar quebrar o jejum de vitórias na Série B. O Lobo não sabe o que é perder no estádio há oito jogos, um retrospecto recente que o time bicolor quer transformar em trunfo para virar a chave na competição.

O estádio histórico tem sido um verdadeiro porto seguro para o Papão. A invencibilidade atual inclui seis vitórias — quatro na reta final da Série B de 2024 (contra Ituano, Chapecoense, Coritiba e Brusque) e duas pelo Parazão deste ano — além de dois empates, ambos pela Copa Verde (contra Porto Velho e Manaus).

Na Série B de 2024, a Curuzu foi determinante para a permanência antecipada do Paysandu. Em 16 partidas no estádio, a equipe somou oito vitórias, cinco empates e apenas três derrotas, com um aproveitamento de 60%. O desempenho em casa contrastou com as dificuldades fora de Belém, evidenciando o papel crucial do fator local na campanha bicolor.

Em 2025, porém, o Paysandu ainda não conseguiu usar sua casa na Série B, mandando os jogos no Mangueirão — onde não venceu: foram derrotas para Athletico-PR e Chapecoense, e empates com CRB-AL e Goiás-GO. Agora, diante do Criciúma, o time aposta no reencontro com a Curuzu para recuperar a confiança e conquistar o primeiro triunfo na competição.

Lista de últimos jogos na Curuzu:

13/02/25 - Paysandu 0 x 0 Manaus - Copa Verde

09/02/25 - Paysandu 1 x 1 Porto Velho - Copa Verde

28/01/25 - Paysandu 2 x 1 Tuna Luso - Parazão

19/01/25 - Paysandu 4 x 1 Capitão Poço - Parazão

11/11/24 - Paysandu 1 x 0 Brusque - Série B 2024

23/10/24 - Paysandu 2 x 1 Coritiba - Série B 2024

09/10/24 - Paysandu 2 x 0 Chapecoense - Série B 2024

27/09/24 - Paysandu 1 x 0 Ituano - Série B 2024

23/09/24 - Paysandu 0 x 1 Sport - Série B 2024 - Última derrota na Curuzu