Paysandu anuncia biometria facial para entrada em jogos na Curuzu; entenda

Após implantar seu próprio sistema de venda de ingressos, o Paysandu anunciou mais uma novidade para os torcedores bicolores. Em antecipação à Lei Geral do Esporte, o clube começou a implantar o reconhecimento facial na entrada do estádio. A novidade foi divulgada pela equipe na última quarta-feira (28) e já será utilizada na partida contra o Criciúma-SC, na segunda-feira (2), na Curuzu.

O recurso promete mais segurança e agilidade no momento da entrada dos torcedores no estádio. O Bicola já havia inovado no setor de ingressos com a criação de um sistema próprio e o fim dos bilhetes de papel. Agora, mais uma vez em antecipação à Lei Geral do Esporte, que determina que arenas com capacidade superior a 20 mil pessoas tenham, obrigatoriamente, acesso por meio de biometria facial, o clube adota a nova tecnologia.

O estádio da Curuzu tem capacidade para pouco mais de 16 mil pessoas, conforme o site oficial do clube. No entanto, o local passou por reformas na estrutura e no gramado, muito criticado no início da temporada, e há expectativa de que seja ampliado.

Para fazer o cadastro, o torcedor bicolor deve acessar o site biometria.paysandu.com.br e enviar uma foto.

Cenário

Na próxima segunda-feira (2), o Paysandu volta a jogar na Curuzu após mais de três meses. O local esteve fechado para reformas, e o clube passou a mandar seus jogos no Mangueirão. Com isso, o duelo contra o Criciúma-SC marca o retorno do time à sua "casa".

Nesse cenário, a equipe bicolor busca a primeira vitória na Série B. Atualmente, o time vive uma fase complicada. Sem triunfos no campeonato, o clube ocupa a última colocação na tabela e precisa vencer para iniciar uma recuperação na competição. Do outro lado, o Tigre também está pressionado: uma posição à frente do Papão, o Criciúma amarga a 19ª colocação.

Paysandu e Criciúma se enfrentam às 21h. A partida terá cobertura completa e transmissão lance a lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.