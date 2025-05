Além de Nicolas, Paysandu tem mais três jogadores no limite para a janela de transferências; veja

A má fase na Série B e a insatisfação com alguns atletas vem causando um rebuliço na direção bicolor, que já adiantou em outros momentos a necessidade de enxugar o elenco com dispensas e contratações pontuais. O pequeno detalhe para que as trocas no mercado da bola sejam efetivadas é o limite legal de jogos para atletas disputarem a Série B por outros clubes que não sejam o Paysandu.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

De acordo com a CBF, um jogador de Série B só pode atuar em até oito partidas para ganhar o direito de negociar com outros clubes da mesma divisão. Passando o limite, o mesmo só pode ser negociado com times das Séries A, C e D, além do futebol internacional. No Papão o caso mais notável é do atacante Nicolas, que tem oito jogos e não pode mais atuar pelo clube, com risco de não encontrar guarita profissional na mesma divisão.

Mas além dele, o Paysandu tem outros jogadores na mesma situação. O goleiro Matheus Nogueira e o atacante Benítez, por exemplo, já ultrapassaram essa marca e não podem mais serem negociados com outros clubes da Série B, enquanto André Lima, Matheus Vargas, Luan Freitas, além do próprio Nicolas, já completaram oito partidas e devem ficar de fora das próximas, caso o Papão tenha interesse em dispensá-los.

VEJA MAIS

Outros jogadores não atingiram a marca, mas estão perto. Reverson e Borasi possuem sete jogos com a camisa bicolor na Série B. Rossi, Marlon, Martínez, Dudu Vieira, Edílson, Quintana. PK e Bryan Borges aparecem na sequência, todos eles com seis jogos disputados na Segundona. A segunda janela de transferências da CBF começa no próximo dia 10 de julho e vai até o dia 2 de setembro. Confira os atletas com mais partidas na Série B dentro do elenco bicolor:

Benítez, 9 jogos na Série B

Matheus Nogueira, 9 jogos na Série B

André Lima, 8 jogos na Série B

Luan Freitas, 8 jogos na Série B

Matheus Vargas, 8 jogos na Série B

Nicolas, 8 jogos na Série B

Borasi, 7 jogos na Série B

Reverson, 7 jogos na Série B

Bryan Borges, 6 jogos na Série B

Dudu Vieira, 6 jogos na Série B

Edílson, 6 jogos na Série B

Marlon, 6 jogos na Série B

Martínez, 6 jogos na Série B

PK, 6 jogos na Série B

Quintana, 6 jogos na Série B

Rossi, 6 jogos na Série B