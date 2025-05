Com promoção, Paysandu inicia vendas de ingressos para jogo contra o Criciúma na Curuzu

O Paysandu já possui data marcada para voltar a jogar na Curuzu. O Papão receberá o Criciúma-SC, na próxima segunda-feira (2), às 21h, no "Vovô da Cidade", pela 10ª rodada da Série B. A diretoria do Papão fez promoção de ingressos para o confronto diante do time catarinense.

Os bilhetes para a partida contra o time Carvoroeiro já estão disponíveis, em todas as oito Lojas Lobo espalhadas na grande Belém, além da unidade Castanhal. Os ingressos para mulheres custam o valor de R$20 e R$40 o maculino. Já as cadeiras são comercializadas no preço de R$80. Após o término do lote, os preços passarão a ser R$30, R$50 e R$100, respectivamente.

Além dos ingressos comercializados diretamente nas Lojas Lobo, os torcedores do Paysandu podem adquirir os bilhetes para o compromisso diante do Criciúma de forma online, pelo site.

Meia-entrada



Os ingressos para estudantes serão comercializados na próxima sexta-feira (30), das 9h às 18h, no Estádio da Curuzu. É necessário que, no ato da compra, o torcedor comprove com carteirinha estudantil e documento com foto, que é estudante.



Idosos e pessoas com deficiência



Os idosos terão direito à gratuidade e deverão retirar os bilhetes, após preenchimento de um formulário online com apresentação de carteira de identidade. Pessoas com deficiência deverão preencher formulário e apresentar laudo médico que ateste a condição. O formulário pode ser preenchido neste site.