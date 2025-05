Adversário do Paysandu na Série B, Criciúma-SC tem interesse em Nicolas, afirmam jornalistas

Com possibilidades reais de deixar o Paysandu já na próxima janela de transferências do futebol brasileiro, o atacante Nicolas estaria no radar do Criciúma-SC. Segundo informações dos jornalistas Lucas Rossafa e Marco Búrigo, setorista do Tigre, o clube catarinense está estudando a contratação do centroavante bicolor, que quase deixou o Papão ainda em abril.

A contratação do atacante seria voltada para a sequência da Série B do Brasileirão. Vale destacar que, assim como o Paysandu, o Criciúma ainda não engrenou na competição e está pressionado por resultados.

Nicolas não vive um bom momento no Papão. Apesar de ter sido um dos destaques do clube em seu ano de retorno, em 2024, o jogador terminou a temporada sendo bastante questionado pelos torcedores — situação que se mantém até o momento.

Até agora, são 30 jogos com a camisa bicolor no ano e 10 gols marcados, sendo apenas um na Série B, anotado na derrota para o Novorizontino-SP por 3 a 1, no último domingo (25). Apesar de muitos atribuírem o gol a André Lima, o árbitro da partida creditou a Nicolas.

Com 35 anos, o centroavante esteve perto de deixar o Papão em abril, quando recebeu uma proposta do América-MG, rival do clube paraense na Série B. Contudo, a negociação não foi concretizada por falta de tempo hábil. Ainda assim, a possibilidade de transferência permanece. O presidente Roger Aguilera afirmou, em coletiva, que "a saída de Nicolas não está descartada".

Vale lembrar que Nicolas já disputou oito partidas pelo Paysandu na Série B — número limite permitido para que um atleta atue por outro clube na mesma divisão. Caso o atacante volte a jogar pela equipe na competição, ficará impossibilitado de se transferir para outra equipe da Série B, restando apenas opções nas Séries A, C e D, além do futebol internacional.

A janela de transferências internacional será aberta no próximo dia 2 e vai até 10 de julho. Curiosamente, na segunda-feira (2), o Papão recebe o Criciúma-SC no Mangueirão, pela 10ª rodada da Série B. As duas equipes dividem as últimas posições da tabela e precisam da vitória para reagir no campeonato.