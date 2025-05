Paysandu confia em semana sem jogos para voltar a sorrir na Série B

Depois de uma sequência desastrosa de resultados e uma maratona de jogos que não deu trégua desde janeiro, o Paysandu, enfim, parou para respirar. Pela primeira vez na temporada, o Papão terá uma semana completa sem viagens ou partidas, e a comissão técnica aposta nessa pausa inédita para recuperar fisicamente o elenco e tentar, enfim, reagir na Série B.

Em crise, com uma das piores campanhas dos últimos anos, o Bicola acumula 31 jogos em 2025, com 11 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. Na última semana, o time saiu de Belém com a esperança de se classificar para as oitavas e voltou eliminado e segurando a lanterna da Série B. Na bagagem, duas derrotas duras, de 4 a 0 para o time reserva do Bahia e 3 a 1 para o Novorizontino, de virada, sendo dominado no segundo tempo.

DESGASTE

O técnico Luizinho Lopes atribuiu a sequência negativa e o alto número de atletas lesionados ao excesso de partidas. O Papão jogou o mesmo número de partidas que o líder Goiás e seis a mais que o vice-lanterna Criciúma, que mesmo mais folgado no calendário, faz uma temporada péssima também. Só o calendário não explica a má fase. O clube promete dispensar e contratar com força.

Mas é fato que o Paysandu enfrentou um verdadeiro calvário nas últimas semanas. O Departamento Médico ficou lotado, com dez jogadores lesionados — três deles no mesmo jogo contra o Bahia. A situação chegou ao ponto de Luizinho não saber se teria banco para enfrentar o Novorizontino. Agora, a semana livre.

“Estamos vivendo um momento muito delicado na competição e essa semana está sendo muito importante pra nós, porque é uma semana em que podemos equalizar as cargas dos atletas”, explicou o preparador físico Renan Lima, em entrevista na Curuzu nesta terça-feira (27).

Segundo Renan, o desgaste vem desde o início do ano. “Estreamos na temporada na final da Supercopa. Desde aquele momento, estamos enfrentando uma sequência pesada de jogos, porque não tivemos nenhuma pausa, já encaramos 31 jogos e não conseguimos uma pausa como nós vamos ter nessa semana”.

O foco agora é recuperar quem está esgotado e dar ritmo a quem jogou menos. “Nós temos todo planejamento voltado pra equilibrar as cargas dos atletas que estão jogando menos e poupar um pouco mais os atletas com maior número de jogos”, completou.

A pausa também coincide com um momento que marcará o retorno da Curuzu, que passou três meses em obras, com troca do gramado e outras melhorias. O reencontro com o “Caldeirão” será na próxima segunda-feira (6), contra o Criciúma, justamente o vice-lanterna.