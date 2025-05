Paysandu é um dos sete clubes no grupo dos 'sem vitória' nas quatro divisões do Brasileiro

O Paysandu vive um início de Série B preocupante: após nove rodadas, o time paraense ainda não sabe o que é vencer. São quatro empates e cinco derrotas, com apenas cinco gols marcados e doze sofridos. A campanha coloca o Papão em uma seleta — e incômoda — lista de equipes que ainda não venceram no Campeonato Brasileiro de 2025, considerando todas as quatro divisões.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Além do Paysandu, outras seis equipes seguem sem vitória, espalhadas pelas Séries A, C e D. A marca em comum no grupo é o baixo poder de fogo. Todos marcaram cinco gols ou menos, com destaque negativo para o Penedense, dono de um ataque praticamente inoperante. Defensivamente, o Humaitá é o que mais preocupa, com média de quatro gols sofridos por jogo, o pior disparado entre os clubes de todas as divisões brasileiras.

VEJA MAIS

Confira:

Série A

Entre os 20 clubes da elite, apenas o Sport ainda não venceu. O Leão da Ilha amarga três empates e sete derrotas após dez jogos, somando apenas três pontos. O ataque, com cinco gols, é um dos piores da competição, enquanto a defesa já foi vazada 17 vezes.

Série C

Na terceira divisão, o Anápolis coleciona empates, cinco em sete jogos. A equipe goiana só perdeu duas vezes, o que mostra uma zaga relativamente sólida (apenas oito gols sofridos). Por outro lado, o ataque também pouco produz, foram cinco gols até aqui. A campanha é a típica de quem "não perde, mas também não ganha".

Série D

Na quarta divisão, quatro equipes ainda não sentiram o gosto da vitória, mas com realidades distintas.

Humaitá (AC): vive o pior cenário de todas as divisões. São seis jogos e seis derrotas, com um saldo negativo impressionante e assustador: 4 gols marcados e 24 sofridos. A equipe acreana é, disparado, quem mais sofreu gols entre os times sem vitória.

Barcelona da Bahia: o time baiano tem quatro empates e duas derrotas em seis jogos no Grupo D. Marcou apenas três gols e sofreu dez. Apesar de não ter perdido todas, a falta de poder ofensivo é evidente e ajuda a explicar a ausência de vitórias.

Penedense (AL): no mesmo grupo do Barcelona, o Penedense tem campanha ainda mais preocupante: dois empates e quatro derrotas, com apenas um gol marcado — pior ataque entre todos os times sem vitória — e oito sofridos.

Monte Azul (SP): outro "especialista em empates": quatro igualdades e duas derrotas no Grupo G. Apesar do desempenho ruim, é quem menos sofreu gols entre todos os sem vitória, apenas seis, ao lado de quatro marcados.

O time bicolor tenta no próximo domingo, contra o Criciúma, na Curuzu, sua primeira vitória no Brasileirão e assim sair desse grupo indigesto.