Sem disputas paralelas, Paysandu agora se dedica 100% à Série B, diz Matheus Nogueira

Na próxima segunda-feira (2) o Paysandu terá uma nova oportunidade para deixar a incômoda situação que praticamente o estacionou nas posições finais da tabela da Série B. Contra o Criciúma, o Papão pode, enfim, sair da lanterna e, conforme outros resultados ajudem, sair do Z4. Basta vencer bem e agora bem próximo da torcida. O jogo da 10ª rodada marca o retorno do time à Curuzu.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O estádio bicolor passou por reformas e a troca total do gramado, obrigando o clube a mandar seus jogos no Mangueirão. Para os atletas, o retorno à casa pode ser o incentivo que faltava para sair da crise. "É a nossa casa, onde nós nos sentimos à vontade, onde os torcedores se sentem à vontade. E com essa reforma que o deixou o gramado em ótimas condições, temos tudo para fazer um grande jogo e conseguir essa vitória diante do nosso torcedor", diz o goleiro Matheus Nogueira.

O camisa 1 é um dos mais experientes do atual elenco e frisa que o local traz boas recordações. "Todas as boas atuações ficam na memória. Isso é combustível para que a gente faça mais. Quanto mais trabalhar, melhor a gente fica, então a ideia é permanecer assim para fazer grandes jogos e conseguir grandes vitórias", garante, sem esquecer, no entanto, da mudança de ritmo que pode favorecer diretamente o elenco.

"Como sabemos, o calendário que tínhamos era muito apertado. Com cinco competições, jogando todas simultaneamente, no limite. No jogo contra o Bahia tínhamos 15 ou 16 à disposição. Isso desgasta muito. E como falamos, um jogo em cima do outro é muito desgastante, além disso o psicológico conta. O ideal é ter 48 horas de descanso e isso não acontecia. Você perde noites de sono tentando sair da situação, mas graças a deus acabou."

VEJA MAIS

Hoje, o Papão disputa apenas a Série B, mas pouco tempo atrás estava "atolado" em disputas na Copas Verde, Copa do Brasil e Paraense, além da Segundona. Sem tantos compromissos, Nogueira acredita que é a hora dos atletas trabalharem o aspecto mental para focar exclusivamente na retomada de jogos e corrida pelas vitórias.

"Futebol é isso. Não se joga apenas com o pé. A cabeça comanda tudo. Nesta fase é muito importante ter o mental forte, pois sem ele não fazemos nada, não definimos jogadas na frente ou atrás. São esses detalhes que fazem a diferença. Vamos conseguir treinar, corrigir erros. E como eu disso, treinar, descansar e repousar quem está precisando, recuperar quem está lesionado. Esses dias serão muito importantes para ir com gás", acrescenta.

Paysandu e Criciúma jogam a partir das 21 horas. O adversário da vez chega na mesma condição bicolor, apenas uma posição acima, em 19º na tábua classificatória.