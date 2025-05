Torcedores do Paysandu fazem protesto durante treino no CT do clube

Torcedores do Paysandu protestaram na manhã desta quarta-feira (28), no Centro de Treinamento Raul Aguilera, no bairro Águas Lindas, na Região Metropolitana de Belém. Conforme informações divulgadas pela rádio Liberal+, membros da torcida bicolor chegaram bem próximos ao campo onde os jogadores do Papão treinam e cobraram melhorias na equipe, que está em má fase.

Por meio de nota, o Paysandu confirmou a presença dos torcedores no CT. Segundo o clube bicolor, o grupo conversou com membros da diretoria e da comissão técnica, e destacou que o encontro foi pacífico.

"O grupo se reuniu com atletas, integrantes da diretoria e da comissão técnica da equipe masculina de futebol profissional para conversar, de forma pacífica, sobre o momento atual da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro", afirmou a nota.

O Papão também informou que o encontro durou cerca de 30 minutos e que os diretores "reafirmaram total comprometimento com o clube, assim como a torcida garantiu que vai manter suas manifestações de apoio ao time durante os jogos".

Crise

Após um início de temporada promissor, o Paysandu amarga a última colocação na tabela da Série B. O time ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e tem apenas quatro pontos na disputa. Nas últimas 15 partidas que disputou, a equipe conseguiu apenas uma vitória, que ocorreu no jogo de volta da final do Parazão, contra o Remo, quando o clube venceu por 1 a 0 – apesar disso, o Bicola perdeu o título nos pênaltis.

A última derrota do Papão foi no domingo (25), contra o Novorizontino-SP, fora de casa. A equipe começou a partida vencendo, mas sofreu a virada, o que foi o estopim para manifestações da torcida.

Com isso, o clube está pressionado a voltar a vencer. Na segunda-feira (26), o presidente Roger Aguileira concedeu entrevista coletiva ao lado do executivo de futebol, Carlos Frontini, e reconheceu que a diretoria cometeu erros na gestão. Ele afirmou que a equipe precisa trabalhar para corrigi-los.

Agenda

Pressionado, o Paysandu volta a jogar na Curuzu na segunda-feira (2), quando recebe o Criciúma-SC, pela 10ª rodada da Série B.