Presidente do Paysandu assume erro no planejamento do futebol: 'Temos que consertar isso'

O planejamento do futebol do Paysandu não deu certo. Esse é o pensamento do presidente do Papão, Roger Aguilera que afirmou não ter dado liga na temporada, principalmente em relação ao mercado estrangeiro, onde o clube buscou atletas para compor o elenco.

Questionado sobre o fracasso de jogadores estrangeiros contratados pelo Paysandu para esta temporada, Roger Aguilera comentou e disse que o clube optou por um mercado alternativo, que no ano passado tinha dado certo, mas que em 2025 não ocorreu o esperado. Para o mandatário alviceleste, uma nova rota será tomada pelo clube e que mudanças irão ocorrer.

“Quando um atleta vem e não dá certo, foi um erro. Ano passado, tivemos o Quintana, Borasi e Esli, que renderam mais. Este ano, optamos pelo mercado alternativo, mas fizemos uma mudança no futebol porque vimos que não estava dando certo. Isso faz parte do futebol, erro e acerto. Temos que consertar isso o mais rápido possível, na 9ª rodada da Série B, e vamos fazer essas mudanças para colocar o Paysandu nos eixos”, disse.

O Paysandu é o lanterna da Série B com apenas 4 pontos. O clube paraense terá pela frente o Criciúma-SC, na próxima rodada, sendo um confronto direto pela briga contra o rebaixamento.