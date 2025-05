Remo compra 60% do passe de atacante ex-Corinthians e que estava disputando a Série A

O Remo anunciou nesta terça-feira (27), mais uma contratação para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão Azul oficializou em suas redes sociais, a chegada do atacante Matheus Davó, de 25 anos, que estava disputando a Série A do Brasileirão pela equipe do Mirassol-SP e que teve passagem pelo Corinthians-SP.

O clube azulino adquiriu 60% dos direitos federativos do atleta, que realizou 10 partidas na temporada e atuou em dois jogos da Série A do Brasileiro pelo time do interior paulista. Davó é natural de São Paulo (SP) e teve passagens por vários clubes, como Corinthians-SP, Portuguesa-SP, Guarani-SP, além do Cruzeiro-MG e Bahia-BA. O atacante também jogou fora do país e defendeu as cores do Philadelphia Union, dos Estados Unidos, e também o Patos FC, do Chipre.

Matheus Davó ainda não está regularizado. O jogador só poderá ser inscrito pelo Remo no dia 2 de julho, quando abre a janela de transferência feita para o Mundial de Clubes, mas que todas as agremiações podem realizar contratações. Matheus Davó chega no Leão Azul e terá as concorrências de Adaílton, Pedro Rocha, Felipe Vizeu, Janderson, Gabryel Martins, além de Ytalo, PH e Maxwell (que está lesionado).