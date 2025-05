Executivo do Remo confirma contratação de atacante, mas rejeita pacote de reforços na próxima janela

A próxima janela de transferências, que abre no dia 2 e vai até 10 de junho, não deve ser tão movimentada para o Remo. Em entrevista ao repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal+, antes da partida contra o Volta Redonda-RJ, o executivo de futebol do Leão Azul, Sérgio Papelin, confirmou a contratação do atacante Matheus Davó, ex-Corinthians, mas afirmou que o clube azulino não terá um “pacote” de reforços agora.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

“Nesta janela de agora, não adianta o torcedor ficar iludido achando que vamos trazer cinco ou seis peças. Vamos trazer o Davó e mais um atacante de lado. Esse é o nosso objetivo: contratar mais um extremo, pela direita, porque só temos o Janderson”, revelou o executivo.

“Nós queremos um jogador para cada posição, para que o Daniel [Paulista] tenha essas opções. Machuca muita gente no campeonato, muita gente suspensa, então a gente tem essa preocupação de qualificar mais”, completou Papelin.

VEJA MAIS

Matheus Davó foi revelado pelas categorias de base do Corinthians, surgindo como uma promessa do clube paulista. Atualmente, o jogador disputa a Série A com o Mirassol-SP. Até o momento, são 10 jogos e um gol marcado na temporada. No ano passado, atuou pelo América-MG, onde fez 16 partidas e balançou as redes três vezes.

Davó é um atacante mais centralizado, que atua como centroavante. No elenco azulino, o jogador deve disputar posição com Felipe Vizeu ou Ytalo, se ele permanecer no clube.

Além de Corinthians, Mirassol e América-MG, Davó tem passagens por Cruzeiro-MG, Bahia — onde se destacou com 40 jogos, 10 gols e quatro assistências —, São Bernardo-SP, Guarani-SP, Pafos (Chipre) e Philadelphia Union (Estados Unidos).