Executivo do Remo, Sérgio Papelin diz que clube vai liberar Ytalo em caso de proposta

Autor do gol que garantiu o acesso à Série B para o Remo, Ytalo pode deixar o clube na próxima janela de transferências. Segundo o executivo de futebol do Leão Azul, Sérgio Papelin, o clube não dificultará a saída do jogador caso apareça alguma proposta e o atacante deseje sair.

"A gente tem muita gratidão por ele, pelo que fez aqui, pelo gol do acesso. Fez gols importantes na temporada passada", destacou o executivo em entrevista ao repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal+, antes da partida entre o Remo e Volta Redonda-RJ no último sábado (24). "Mas o Ytalo não é mais menino, ele entende que, se não jogar, dificilmente, no ano que vem, vai conseguir um contrato", explicou Papelin.

O dirigente afirmou que o clube não tem problema em liberar o atacante, assim como outros atletas que não estão sendo aproveitados no atual elenco.

VEJA MAIS

"Já conversei com ele, disse: ‘Ytalo, se você acha que não está sendo aproveitado aqui, se achar que deve sair, se aparecer algum clube, vamos liberar sem nenhum problema. A gente procura atender o jogador dentro da nossa necessidade. Se ele não está sendo aproveitado aqui, por que vamos prender?’. Então, ele é um atleta que, se aparecer algum clube interessado, vamos liberar, assim como outros atletas do nosso elenco. Se não estiverem sendo usados, a gente vai conversar, explicar a situação e, nessa janela, diminuir o nosso grupo, que já está bem inchado", afirmou Papelin.

Ytalo tem 27 anos e chegou ao Remo na temporada passada. Na disputa da Série C, o jogador foi uma das peças importantes do elenco e marcou o gol do acesso azulino sobre o São Bernardo-SP. Com isso, o atacante teve o contrato renovado automaticamente com o Leão Azul até 2025, mas perdeu espaço no elenco.

Até o momento, Ytalo disputou 15 jogos e marcou três gols. Conforme o jornalista Lucas Rossafa, o Guarani-SP fez uma proposta ao jogador, e a transferência pode ser efetivada na próxima janela. O Bugre disputa a Série C do Brasileirão.