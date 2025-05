Remo tem o segundo melhor ataque da Série B 2025, aponta levantamento

O Clube do Remo apresenta um desempenho peculiar na Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. Apesar de estar entre as equipes com menor percentual de posse de bola por partida, o Leão Azul ostenta o segundo melhor ataque da competição — um contraste que revela um estilo de jogo pragmático, baseado na verticalidade e nos contra-ataques.

De acordo com dados da plataforma de estatísticas esportivas SofaScore, o Remo mantém a bola nos pés por cerca de 44,7% do tempo em seus jogos, um dos índices mais baixos entre os 20 clubes da Série B.

Esse dado, que poderia indicar uma equipe com dificuldades ofensivas, é contrariado pelo desempenho do ataque: já são 12 gols marcados e 19 grandes chances criadas, o que coloca o time como o segundo mais efetivo da competição.

Essa dicotomia entre posse reduzida e alta produtividade ofensiva reflete uma estratégia clara. Após a vitória sobre o América-MG na primeira rodada da competição, o atacante Pedro Rocha comentou a abordagem do time: “A gente teve pouca posse de bola, mas nas chances que tivemos, aproveitamos. Acredito que a Série B precisa ser dessa forma. Se tiver uma chance, tem que matar. O jogo pede isso”, disse o jogador.

Em partidas como essa, o Remo chegou a ceder até 70% da posse de bola ao adversário, adotando uma postura reativa e apostando nas transições rápidas.

Sob o comando do técnico Daniel Paulista, a equipe prioriza jogadas verticais e aceleração logo após recuperar a bola, explorando a velocidade dos atacantes e a precisão nos passes. Esse modelo, ainda que resulte em menos tempo com a bola, tem sido eficaz na criação de oportunidades claras e na conversão em gols, garantindo pontos importantes.

Ao fim da 9ª rodada, o Remo ocupa a segunda colocação da Série B. Na próxima rodada, o Leão visita o CRB, atual 8º colocado, que vem de derrota para o Botafogo-SP.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, repórter do Núcleo de Esportes)