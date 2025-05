Em dívida com clube português, Paysandu pode ser punido pela Fifa e ficar sem contratar

A situação do Paysandu não está das melhores. Lanterna da Série B e sem vencer na competição em nove rodadas, o Papão pode ser punido pela Fifa, em uma situação envolvendo uma dívida com o Torreense, de Portugal. Em coletiva, o presidente bicolor admitiu a dívida e afirmou que o clube irá buscar quitar os débitos para que o clube não seja punido.

“Temos uma situação com o Kefel e um clube português, temos uma dívida que está no contrato, mas esse mês agora vamos regularizar, para não sofrermos nenhum tipo de problema lá na frente. Como é um clube internacional, então [a situação] vai para a corte internacional [Fifa]”, disse Roger Aguilera.

O risco do Paysandu ser punido existe e caso seja, deve receber o Transfer Ban, que é uma punição administrativa da Fifa aos clubes devedores em transferências nacionais e internacional. Com isso, o clube devedor é punido com o Transfer Ban, que é um período em que ele fica impossibilitado de registrar novos jogadores.

Keffel chegou ao Paysandu no ano passado e fez apenas um jogo com a camisa bicolor. O atleta teve 50% dos seus direitos econômicos adquiridos pelo Paysandu por 50 mil euros, algo em torno de R$ 304 mil, porém, o valor subiria para 129 mil euros (R$ 730 mil), caso o Paysandu permanecesse na Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe bicolor deveria pagar ao Torreense um valor de 70 mil euros, equivalente a R$ 425 mil. Esse valor deveria ser depositado em até 30 dias após o jogo que selou a permanência, que foi contra o Brusque-SC, no dia 11 de novembro.

Outro fato nesse contrato feito entre Paysandu, Torreense e Keffel, são as luvas ao atleta, que prevê o pagamento de R$ 118 mil, porém, o clube quitou um total de R$ 94 mil até o ano passado, tendo Keffel um salário de R$ 35 mil no Papão, mais ajuda de custo no valor de R$ 3 mil.

Com Keffel, o Paysandu pode desembolsar R$ 1,3 milhão e já gastou até o ano passado quase R$ 700 mil. Veja os números:

Remuneração mensal (salário + direitos de imagem + ajuda de custo): R$ 73 mil x 4 meses = R$ 292 mil

Luvas: 4 parcelas de R$ 23.660 = R$ 94.640

Transferência: 50 mil euros x 6,09 (cotação do euro em 18 de novembro de 2024) = R$ 304.500

Total: R$ 691.140

Previsão de gastos até o final do contrato:

Remuneração mensal (salário + direitos de imagem + ajuda de custo): R$ 73 mil x 12 meses restantes = R$ 876 mil

Luvas: 1 parcela restante = R$ 23.660

Transferência: 70 mil euros x 6,09 (cotação do euro em 18 de novembro de 2024) = R$ 426.300

Total: R$ 1.325.960

Keffel tem contrato com o Paysandu até novembro de 2025 e anunciou, no ano passado, empréstimo do jogador ao Portimonense, de Portugal. Na temporada, Keffel fez 12 partidas pela equipe portuguesa e deu duas assistências.