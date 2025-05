Papão em tiroteio na escuridão

Pressões por demissão do técnico Luizinho Lopes e de jogadores, e até por renúncia do presidente Roger Aguilera. Mobilização dos vingativos, que não compreendem o que está acontecendo. Um tiroteio na escuridão. Contudo, Luizinho segue no cargo. Justa decisão do clube.

Até o jogo contra o Novorizontino, o Paysandu foi um time em baixa rotação, por fatores claramente físicos. Time exaurido! Finalmente, os bicolores estão numa semana livre para recuperação dos atletas. Isso indica crescimento no jogo da próxima segunda-feira, sem qualquer garantia de sucesso contra o Criciúma. Pelo menos, já serão cabíveis as cobranças por uma performance decente e por resultado positivo. Em tese, começa outro campeonato para o Papão. Vejamos se a prática confirma.

Rodada oferece risco ao Leão

Derrota em Maceió, no domingo, certamente tiraria o Remo do G4. Até com empate haveria esse risco. Vitória, porém, o manteria próximo da liderança. O jogo será mais um grande teste para o time de Daniel Paulista, que vai reencontrar o clube alagoano onde fez sucesso nas últimas temporadas.

O Remo, como todos os outros times do campeonato, está em construção. Porém, com peças encaixadas e identidade definida. É um time com larga margem para crescimento e já sólido, embora sem Jaderson, a principal referência da competitividade azulina, que só deve voltar a jogar em julho. Por lesões e suspensões, os desfalques são sucessivos e, a cada rodada, testam o elenco remista nas reposições — sempre com boas respostas. Esse é um sinal muito promissor para os anseios do clube neste campeonato tão desafiador.

BAIXINHAS

O Remo está entre os times com menor percentual médio de posse de bola (42% a 45%); no entanto, tem um dos ataques mais produtivos e uma das defesas mais sólidas. É um time frio e calculista, que permite maior volume ao adversário e resolve nos contra-ataques.

Essa nunca foi a proposta de jogo preferida da torcida remista. Na verdade, contraria a "cultura" do futebol paraense, mas sem espaço para maiores contestações por estar funcionando bem. O Remo tomou apenas seis gols e fez doze, além de ter o principal artilheiro (Pedro Rocha, seis gols) e de estar no G4. Contestar o quê?

De 28 de março a 25 de maio, o Paysandu fez 17 jogos por quatro competições. Média de um jogo a cada 3,3 dias, com o agravante de um elenco insuficiente no quantitativo e mal cotado no qualitativo. A mais nova cartada está nas contratações da janela de junho. Por enquanto, confirmado apenas o volante Ronaldo Henrique.

Suspenso por cartões amarelos, Leandro Vilela é desfalque confirmado no Papão para o jogo contra o Criciúma. Ficam em questão os lesionados. Para a próxima segunda-feira, será muito importante a preparação mental para o time suportar a pressão emocional e não se deixar levar pela ansiedade.

O fato de ainda não ter vencido em nove rodadas da Série B e estar na "lanterna" dificulta muito para o Papão as contratações. Tanto que o clube só vem conseguindo avanço nas negociações com atletas em recomeço, como é bem o caso do volante Ronaldo Henrique. É provável que hoje sejam anunciados outros dois.

Marcelo Rangel tem 66 jogos pelo Remo, em uma temporada e meia. Conquistou um acesso à Série B e um título estadual. Pode ser cedo para uma "santificação", mas os seus "milagres" o colocam a caminho da galeria dos grandes goleiros azulinos. MR é técnico, ágil, arrojado e tem liderança. Um pacote completo a serviço do Leão.

O roraimense Samir Xaud assumiu a presidência da CBF desfraldando a bandeira do Norte. Pelo que ele expressou, o futebol amazônico terá atenção especial na sua gestão. O principal termômetro para esse tratamento à região será a Copa Verde, tão maltratada na administração de Ednaldo Rodrigues.

Independência x Tuna, no Acre, hoje, às 21h, pela sexta rodada da Série D.