Contra o Volta Redonda, Remo arrecada mais de R$ 1 milhão na bilheteria; veja o público e a renda

A quinta vitória do Remo na Série B não veio, mas a torcida azulina fez a festa, com direito a mosaico, no Mangueirão. No último sábado (24), o Leão Azul recebeu o Volta Redonda-RJ em duelo válido pela nona rodada do Brasileirão e levou mais de 30 mil torcedores ao estádio.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Ao todo, foram 30.965 torcedores azulinos presentes no Mangueirão — o segundo maior público da competição até o momento. O primeiro também é do Remo, no duelo contra o Amazonas-AM, pela sexta rodada da Série B, a equipe levou mais de 31 mil. Na ocasião, o time venceu por 1 a 0.

Dos mais de 30 mil presentes, 26.887 eram pagantes e 4.078 de gratuidades. Com esse público, o Leão Azul arrecadou um total de R$ 1.025.165,00 com a venda de ingressos para o duelo.

VEJA MAIS

Contudo, o clube precisou desembolsar mais de R$ 388 mil em despesas com o estádio, segurança, alimentação, logística e outros custos, e obteve um lucro de R$ 638.517,04. Assim, o Remo segue como um dos clubes com a maior média de público e renda da Série B.

Quem foi ao Mangueirão acompanhar o duelo contra o Voltaço viu o Leão Azul empatar por 1 a 1. Com o resultado, o time permanece no G-4, mas para se manter na zona de acesso precisará torcer por um tropeço de CRB-AL e Vila Nova-GO para não perder a posição.

Atualmente, o Remo está na vice-liderança da tabela, com 17 pontos. A equipe soma quatro vitórias e cinco empates, sendo o único time invicto na competição.

O próximo compromisso azulino será fora de casa, contra o CRB-AL, válido pela 10ª rodada da Série B. O confronto ocorre no domingo (1º), às 18h, no estádio Rei Pelé.

Publico e renda - Remo x Volta Redonda-RJ

Renda: R$ 1.025.165,00

Despesas: R$ 388.647,96

Líquido: R$ 638.517,04

Pagantes: 26.887

Gratuidades: 4.078

Total: 30.965