Paysandu leva virada do Novorizontino e afunda no Z4 da Série B

O Paysandu perdeu de virada para o Novorizontino na tarde deste domingo (25) e segue sem saber o que é vitória na Série B do Brasileirão 2025. O time bicolor tentou superar os desfalques e logo aos 12 minutos fez o primeiro gol, no entanto, o clube do interior paulista fez prevalecer o fator casa e controlou a posse de bola e as iniciativas de ataque, virando o jogo para 3 a 1 com um hat trick de Nathan Fogaça. O Papão, que agora assume a lanterna, retorna a Belém, onde enfrenta o Criciúma na segunda-feira (6).

1º Tempo

O Novorizontino começou melhor, dominando a posse de bola e rondando a área do Paysandu com mais frequência. Logo aos 11 minutos, quase abriu o placar: após boa troca de passes e virada de jogo, Fábio Matheus soltou uma bomba no canto, mas Matheus Nogueira voou para espalmar e salvar o Papão.

Só que, no minuto seguinte, quem balançou a rede foi o Paysandu. Em rápido contra-ataque puxado por Rossi, Borasi recebeu lançamento na esquerda e partiu para cima da marcação, cortou o zagueiro do Tigre e cruzou. A defesa afastou mas, na sobra, André Lima pegou de primeira, de fora da área, mandando no canto, sem chances para o goleiro Airton. 1 a 0 Papão, aos 12 minutos.

Após o gol o Novorizontino passou a dominar as iniciativas e o jogo passou a se concentrar mais no meio-campo, onde a bola rolou por boa parte do tempo. Mesmo assim, o Novorizontino manteve a proposta de ter mais a bola e, com a marcação adiantada, conseguiu o empate. Aos 26, Marlon fez grande jogada individual pela direita, deixou PK na saudade e cruzou na medida para Nathan Fogaça, que se antecipou a Quintana e meteu a testa na bola para o fundo do gol: 1 a 1.

O time da casa seguiu pressionando e teve mais duas boas chegadas. Em chute de longe de Pablo Dyego e, depois, aos 41 minutos, quando Nathan Fogaça foi ao fundo e cruzou rasteiro buscando Matheus Frizzo na pequena área, mas Dudu Vieira chegou antes e afastou o perigo dentro da pequena área de Matheus Nogueira.

O Paysandu, mesmo jogando de forma mais contida, quase foi para o intervalo em vantagem. Aos 43, após falha da defesa do Novorizontino, Borasi ficou com a bola na entrada da área, mas não conseguiu finalizar. E, já nos acréscimos, aos 48, nova chance, Nicolas tabelou pela esquerda e finalizou para a defesa de Airton. Na sobra, Rossi chegou batendo no gol sem goleiro, mas Rodrigo Soares apareceu providencialmente para bloquear em cima da linha e evitar o segundo do Papão.

2º Tempo

Time bicolor foi apático principalmente no 2º tempo, demosntrando fraqueza mental e desgaste (Ascom Paysandu)

No segundo tempo, o Paysandu praticamente assistiu ao Novorizontino dominar a partida. Logo aos 10 minutos, após falha na saída de bola, PK recuou mal para Quintana, que entregou a bola para Óscar Ruíz. O paraguaio serviu Nathan Fogaça, que finalizou com tranquilidade na saída de Matheus Nogueira, virando o jogo em Novo Horizonte.

Mesmo atrás no placar, o Paysandu não conseguiu reagir. O Novorizontino seguiu com espaço e criando chances. Aos 21 minutos, Fogaça quase marcou mais um após cruzamento de Marlon, mas a bola passou perto. O Papão não conseguiu exercer pressão, e os jogadores demonstraram irritação e desorganização em campo. Nicolas permaneceu isolado no ataque, reclamando bastante da falta de apoio.

Aos 25, Marcelinho arriscou de fora da área e obrigou o goleiro a ceder escanteio, mas foi uma das poucas investidas perigosas do time paraense. O golpe final veio aos 36 minutos, quando Waguininho cruzou rasteiro da direita, Luan Freitas falhou ao afastar e a bola sobrou limpa para Nathan Fogaça, que bateu de primeira, no ângulo, marcando um belo gol e completando seu hat-trick.

Com a derrota, o Paysandu terá uma semana de folga e volta a campo na segunda-feira (6), quando enfrenta o Criciúma, pela décima rodada do Brasileirão Série B, em jogo que pode marcar o retorno da Curuzu.

FICHA TÉCNICA

Novorizontino x Paysandu

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Data/Horário: 25 de maio de 2025, 16h

Arbitragem

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE)

Assistentes: Rodrigo Guimaraes Pereira (SE) e Wendel Augusto Lino de Jesus Melo (SE)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões Amarelo: Leandro Vilela (Paysandu), Matheus Vargas (Paysandu), Dantas (Novorizontino)

Gols: André Lima (Paysandu), Nathan Fogaça (Novorizontino) 3x,

Escalações:

Paysandu: Matheus Nogueira; Dudu Vieira (Reverson), Quintana, Maurício Antônio, PK; Leandro Vilela (Luan Freitas); André Lima; Matheus Vargas; Rossi, Borasi (Marcelinho), Nicolas (Jorge Benítez); Técnico Luizinho Lopes

Novorizontino: Airton Michellon; Rodrigo Soares (Igor Formiga), Patrick, Jean Irmer; Pablo Dyego (Waguininho), Willian Farias (Luís Oyama), Matheus Frizzo (Oscar Ruiz); Dantas, Marlon; Fábio Matheus, Nathan Fogaça; Técnico: Umberto Louzer