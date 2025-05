Paysandu amarga a lanterna da Série B e agora seca o Amazonas

Com a derrota por 3 a 1 para o Novorizontino, na tarde deste domingo (25), o Paysandu assumiu a lanterna da Série B. O time paraense, que ainda não venceu na competição, segue com 4 pontos, mas agora tem saldo de -7, com 5 gols marcados e 12 sofridos.

A esperança do Papão está no jogo das 18h30, entre Amazonas e Operário. Se o Amazonas empatar ou vencer, deixa a lanterna de forma definitiva para o Paysandu. Os dois times estão empatados em pontos, mas o Amazonas ainda entra em campo com saldo melhor: -6.

Antes da rodada, o Paysandu era vice-lanterna apenas pelos critérios de desempate, mas a goleada sofrida piorou a situação. Agora, resta torcer contra o Amazonas para não fechar a 9ª rodada na última colocação.