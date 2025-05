Remo fecha a 9ª rodada da Série B no G-4 e Paysandu fica na lanterna; veja a tabela

Apesar de o empate em casa com o Volta Redonda–RJ ter ameaçado a posição do Remo no G-4, o time fechou a nona rodada da Série B na vice-liderança do campeonato. Com 17 pontos, a equipe comandada por Daniel Paulista está atrás apenas do Goiás–GO, líder com 20 pontos. Já o Paysandu segue na zona de rebaixamento, na última posição.

O Leão Azul não conseguiu vencer o Voltaço no último sábado (24) e ficou no 1 a 1. Com isso, o time somou um ponto e chegou a 17. A posição no G-4 estava ameaçada por Coritiba-PR e CRB-AL, em caso de vitória das duas equipes, o Remo deixaria a zona de acesso. O Coxa venceu o Criciúma por 1 a 0, mas o Galo da Praia perdeu para o Botafogo-SP.

Além disso, com a derrota do Vila Nova-GO, o Remo assegurou a vice-liderança na tabela. Na próxima rodada, o Leão Azul vai encarar o próprio CRB-AL, no estádio Rei Pelé, no domingo (1º).

Já no outro extremo da tabela, o Papão segue na lanterna. Mesmo com a derrota, o Criciúma tem mais pontos que a equipe bicolor por ter uma vitória na competição, enquanto o Paysandu ainda não venceu. O time catarinense soma seis pontos, e o Bicola tem apenas quatro.

Além deles, Athletic-MG e Amazonas-AM fecharam a rodada no Z-4. Volta Redonda e Botafogo-SP conseguiram escapar da zona da degola.

Na 10ª rodada, o Paysandu vai encarar o Criciúma na segunda-feira (2), às 21h, no estádio Mangueirão. Um triunfo pode ainda não ser suficiente para tirar o Papão do Z-4, pois o time dependerá de outros resultados, mas dará um gás para a equipe reagir na Série B.