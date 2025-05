Remo vence concorrência do Paysandu e se aproxima do acerto com Matheus Davó, diz jornalista

O Remo está próximo de anunciar a contratação do atacante Matheus Davó, de 25 anos. De acordo com o jornalista Lucas Rossafa, o Leão encaminhou, nesta quinta-feira (22), o acerto com o atleta após vencer a concorrência com o Paysandu. Os clubes, no entanto, ainda não se manifestaram oficialmente sobre a negociação.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Segundo Rossafa, Davó, que está de saída do Mirassol-SP, já recebeu a proposta azulina e falta apenas a assinatura do contrato para que ele defenda o Leão na Série B. Apesar do negócio ainda não estar 100% concluído, a diretoria remista está confiante e considera a transferência “apalavrada”.

VEJA MAIS

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Matheus Davó surgiu como uma promessa do clube paulista. Atualmente no Mirassol, o atacante disputa a elite do futebol nacional e acumula 10 jogos e um gol marcado na temporada. No ano passado, atuou pelo América-MG, onde fez 16 partidas e marcou três gols.

Além de Corinthians, Mirassol e América-MG, Davó tem passagens por Cruzeiro-MG, Bahia — onde se destacou com 40 jogos, 10 gols e quatro assistências —, São Bernardo-SP, Guarani-SP, Pafos (Chipre) e Philadelphia Union (Estados Unidos).

De acordo com o mapa de calor do atleta na plataforma Sofascore, Davó atua predominantemente como centroavante. Caso mantenha essa função no Remo, ele chegaria para disputar posição com Ytalo e Felipe Vizeu. O interesse no jogador pode indicar que o clube se prepara para uma possível saída de um dos atuais centroavantes ou que busca apenas reforçar o setor ofensivo, que, até aqui, vem tendo bom desempenho.